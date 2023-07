Festival Ladná Čeladná je doslova za dveřmi! Uvede Richarda Müllera, Báru Polákovou, Lauru a její tygry a další oblíbené české kapel, chybět nebude rozmanitý program pro malé návštěvníky i pohodlné zázemí pro rodiny s dětmi. Akce, kterou dlouhodobě podporuje také obec Čeladná, se koná v areálu za základní školou již poosmé. Letošní ročník připadá na 4. a 5. srpna.

Laura a její tygři | Foto: obec Čeladná

Hudební program nabídne mix legendárních interpretů a kapel, mezi které patří Richard Müller, Laura a její tygři či Děda Mládek Illegal Band. Lákadlem bude i koncert Báry Polákové, ale také vystoupení dua Emma Smetana & Jordan Haj. Své místo v line-upu mají každoročně mladí písničkáři – letos jím bude Pavel Čadek, doprovázející se na violoncello, jenž se do povědomí posluchačů dostal jako předskokan Pokáče a Xindla X. „Program obsahuje jak zvučná jména, která netřeba představovat, tak zástupce klubové a festivalové scény. Například kapela Circus Brothers loni zabodovala na Colours of Ostrava a věřím, že svými beaty roztančí i návštěvníky Ladné Čeladné. Nezapomněli jsme ani na děti a jejich rodiče, kteří se mohou těšit na ztřeštěný bejbypank v podání Kašpárka v rohlíku,“ uvedl ředitel festivalu Ladná Čeladná Jindřich Vaněk.

Konání Ladné Čeladné stejně jako v předchozích letech finančně podpořila obec Čeladná, která spolu s Moravskoslezským krajem patří mezi důležité partnery festivalu. „Dlouhodobě je podpora sportovních a kulturně společenských akcí prioritou zastupitelstva obce. Jsem rád, že tento rodinný festival v naší obci nejen zdomácněl, ale i v této nesmírně těžké době se nám jej společně s dalšími organizátory a sponzory daří udržet na vysoké úrovni. Nenechme si ujít ani tento v pořadí již osmý ročník. Tímto vás zvu jménem všech organizátorů a budu se těšit, až se první srpnový víkend potkáme v hojném počtu a společně si užijeme kvalitní hudbu a zábavu,“ řekl starosta Čeladné Pavol Lukša.

Specialita festivalu: DĚTSKÝ PARK

V této části areálu se nachází rozmanité stanoviště a aktivity pro menší i větší děti a nudit se nebudou ani dospělí. Navštívit mohou kreativní dílny zaměřené na tvoření obrázků z písku či malování kamínků, chybět nebude ani oblíbené malování na obličej, stánek dětského kadeřnictví Vláskov, kde si děti mohou nechat udělat originální účesy či dočasné tetování. K vyzkoušení bude také nespočet stolních her různých obtížností značky Mindok.

Na Ladnou Čeladnou se po roce vrátí také Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty s ručně vyráběnými hrami ze dřeva, kovu, kamení a dalších netradičních materiálů. V šapitó Cirkusu trochu jinak si zájemci zábavnou a hravou formou procvičí koordinaci a motoriku, z Cirkusu bez šapitó si odnesou balónky vymodelované do podoby zvířat.

Kašpárek v rohlíku

Kašpárek v rohlíkuZdroj: obec Čeladná

Kašpárek je divadelně hudební skupina, která vznikla roku 2007 pro loutkohru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Projekt se zrodil jako reakce na nedostatek kvalitních, původních písniček pro děti a také kvůli chybějící mezigenerační zábavě určené společně pro dospělé a děti.

Hudební styl kapely dostal název bejbypank. S klasickým punkem má společného málo i proto, že je určen především dětem, jak napovídá slovo bejby. Je hudebně i textově hravý, proto bývá přirovnáván ke stylu skupiny Vltava. Ztřeštěné songy v sobě nesou jak neotřelý pohled na svět očima dětí, tak originální postřehy ze světa dospělých.

Kapela zpívá kromě vlastních písní také několik cover verzí známých hitů, např. song Želvy (v originálu Pretty Fly od Offspring). Druhou oblíbenou cover verzí je píseň Čůrej sem a čůrej tam, jež pochází od The Clash (Should I Stay Or Should I Go).

Taneční workshop Rytmix s Jakubem Mazůchem

Jakub MazůchZdroj: obec Čeladná

Jakub je profesionální lektor, tanečník, choreograf a také účastník Stardance 2023. Tancovat začal v šesti letech, od osmi let tančil závodně. Věnoval se jak standardnímu tanci (waltz, tango, quickstep atd.), tak latinskoamerickému (cha-cha-cha, samba, jive atd.). Později se věnoval i dalším tanečním stylům (showdance, moderna aj.) a začal se zajímat také o karibské a afrokubánské tance.

Kromě soutěžní kariéry se Jakub věnuje výuce ve své taneční škole a lásku k tanci předává nejen dospělým, ale také dětem. Spolu s partnerkou Michaelou natočil pro Českou televizi pořad Rytmix, v rámci kterého vzniklo přes sto nových jednoduchých choreografií, s nimiž za doprovodu televizního štábu objížděli školy po celé ČR. Na Ladné Čeladné Jakub představí svou akční show, při níž si děti hravou formou zacvičí a naučí se několik tanečků.

Adolf DudekZdroj: obec ČeladnáVýtvarná show s Adolfem Dudkem



V interaktivním programu Adolfa Dudka se zábavným způsobem seznámíte s prací ilustrátora dětských knih. Přímo před vašimi zraky vzniknou na keramické tabuli jednoduché obrázky, které můžete aktivně doplňovat. Vystoupení hýří barvami i humorem, děti při něm zapojují všechny smysly a rozvíjejí svou fantazii.

Divadlo z truhlice: Skřítek Zubykaz

TruhliceZdroj: obec Čeladná

Divadlo z Truhlice je zájezdové divadlo ze Zlína, které se dětskému divákovi věnuje takřka denně – jezdí po školkách a kulturních institucích, kde s pohádkovou dvojicí – Truhlíkem a Truhličkou (což jsou skřítci z Truhlice) – a s dětmi zábavnou formou řeší základní problémy všedních dnů, jako jsou stolování, etiketa, hygiena, oblékání, ekologie a další. V inscenacích herci zpívají, doprovázejí se hrou na hudební nástroje a do děje zapojují i diváky. Divadlo z truhlice si v inscenacích dává záležet na iluzivních a profesionálně zpracovaných rekvizitách, kulisách a kostýmech, čemuž se mnohá zájezdová divadla z důvodu absence výtvarníka vyhýbají.

Na Ladné Čeladné o sobě dvojice skřítků prozradí, jak moc rádi mlsají (jako ostatně skoro každý), ale Truhlík to s oslazením života občas přehání. A navíc si občas ani večer, občas ani ráno a občas ani večer ani ráno nevyčistí zuby! A z občas, se pomalu ale jistě stává často! Truhlička si s ním neví rady! Naštěstí jí na pomoc přijde skřítek Zubykaz! Více prozrazovat nebudeme, rozuzlení se dozvíte během pohádkového představení.

Divadélko Ententýky: Myška Klárka, veverka Terka a Plaváček

EntentykyZdroj: obec Čeladná

Kam vyrazit na prázdniny? K moři? A co když potkáte našince? A umíte plavat? Letní veselou pohádku o pomoci nejen první uvede ostravské divadélko Ententýky.