Již poosmé se v podhůří Beskyd uskuteční festival Ladná Čeladná. Dvoudenní program odstartuje v pátek 4. srpna a nabídne 15 koncertů, divadelní představení, workshopy a další rozmanitý program pro mladší i starší děti.

Kašpárek v rohlíku | Foto: zadavatel inzerce

Letošními headlinery jsou Richard Müller, Bára Poláková, Kašpárek v rohlíku, hudební duo Emma Smetana & Jordan Haj či Laura a její tygři. Nejen dětské publikum, ale všichni ti, kteří mají rádi ztřeštěné songy okořeněné humorem, se pak mohou těšit na koncert „bejbypankáče“ Kašpárka v rohlíku.

„V programu nechybí zvučná jména, která netřeba představovat. Obzvláště nás těší, že vůbec poprvé na Čeladné vystoupí Richard Müller. Zároveň jsme rádi, že uvedeme vynikající hudebníky, které ne každý návštěvník musí znát, ale rozhodně doporučujeme jejich koncerty nezmeškat. Například cellistu Pavla Čadka nebo kapelu Docuku, která letos zabodovala na festivalu Crossroads, konající se pod hlavičkou Colours of Ostrava,“ uvedl ředitel festivalu Jindřich Vaněk.

Zdroj: zadavatel inzerce

Ladná Čeladná oslovuje rodiny s dětmi, a tak nechybí rozmanité aktivity kombinující pohyb, hry, soutěže i tvoření. Část programu pro malé návštěvníky se odehraje na Relax scéně. Kromě divadelních představení to bude například taneční workshop Rytmix s účastníkem letošní StarDance Jakubem Mazůchem, který v minulosti natáčel pro Déčko České televize.

Za pozornost stojí také interaktivní show s výtvarníkem Adolfem Dudkem, jenž bude za asistence publika vytvářet jednoduché obrázky. Další tvůrčí aktivity si děti vyzkoušejí v dílničkách, a to například malování kamínků a pískování. Ve stánku neziskové organizace Mary’s Meals, věnující se školnímu stravování v rozvojových zemích, mohou děti malovat na 3D omalovánky ze sádry a také ochutnají kukuřično-sójovou kaše likuni phala, kterou dostávají školáci v Malawi. Příznivci deskových her si přijdou na své ve stánku Mindok, kde najdou nejrůznější hlavolamové, postřehové, detektivní či párty hry. Originální hry nejen ze dřeva, ale také netradičních materiálů, budou k vyzkoušení v Tajuplném světě podivuhodných her Jiřího Šebesty.

Dětská zóna nabídne také spoustu stanovišť zaměřených na pohyb. V šapitó Cirkusu trochu jinak návštěvníci zábavnou formou potrénují koordinaci a motoriku. Milovníci skákání se vyřádí na nafukovacím hradu a dalších oblíbených atrakcích. Chybět nebudou ani nejrůznější sportovní disciplíny či soutěže. V případě nepříznivého počasí se aktivity pro děti přesunou do tělocvičny, která zároveň funguje jako odpočinková zóna.

Zdroj: zadavatel inzerce