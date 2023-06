Lafarge Cement v Čížkovicích se přejmenoval na Holcim Česko

Komerční sdělení

„Převzali jsme název naší mateřské společnosti. Hlavní motivací je posílení naší značky na trhu a ambice stát se lídrem cirkulárního stavebnictví pro český trh. V našem regionu jsme důležitý obchodní partner a zaměstnavatel, letos to bude přesně 125 let, a vnímáme tedy naši odpovědnost postarat se, abychom tu působili i stejně tak dlouhou dobu do budoucna. Proto musíme být silnou značkou, přinášet inovace a podporovat udržitelnost,“ vysvětluje v rozhovoru Miroslav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel Holcim Česko.

Miroslav Kratochvíl, generální ředitel Holcim Česko | Foto: Zadavatel inzerce