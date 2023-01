Lamark, tuzemská jednička v designových plotech

Komerční sdělení

Když začal podnikat bylo mu přes dvacet let. Nyní je Milanovi Kučerovi čtyřicet a z jeho LAMARKU se stala tuzemská jednička v designových plotech. Své podnikání posléze rozšířil o pergoly a stejně jako u plotů se v jejich vývoji inspiruje v zahraničí a do Česka tak přináší to nejlepší. Za téměř dvacet let ví o plotech a pergolách téměř vše, a proto jsme se ho zeptali na to, co vás nejvíce zajímá.

Milan Kučera, majitel společnosti LAMARK. | Foto: archiv Milan Kučera