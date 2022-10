Laserová operace očí: Skvělá investice do zdraví

Dioptrické brýle, kontaktní čočky, pouzdra, roztoky, zvlhčující kapky: to všechno potřebuje každý, kdo má nějakou oční vadu. Dobré vidění zkrátka něco stojí a ceny kompenzačních pomůcek nejsou zrovna nízké. Ročně může člověk s krátkozrakostí, dalekozrakostí nebo třeba astigmatismem utratit až třicet tisíc korun. Když si to spočítáte, dostává investice do laserového refrakčního zákroku další, ekonomický, rozměr.

Laserová operace očí: Skvělá investice do zdraví | Foto: Oční klinika TANA/archiv