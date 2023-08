Původně plánovali Peter a Anna v továrně LEGO® pracovat jen 3 měsíce. Nakonec se jejich angažmá protáhlo na deset let a skončit ještě rozhodně nehodlají. Za tu dobu oba vyrostli profesně a rozrostla se i jejich rodina. Čím si je práce v továrně získala?

Kladenská továrna LEGO® | Foto: LEGO Production

Manželé Peter a Anna nastoupili do továrny na pestrobarevné kostičky v roce 2013. Z původně tříměsíční brigády se stala srdcová záležitost a letos tak oba oslavili v továrně na radost deset let. Za tu dobu se oba vypracovali na vyšší pozice a využili i nespočet pracovních benefitů – hlavně v souvislosti s narozením jejich syna.

Peter začínal jako Operátor výroby na Finálním balení a během svého působení se vypracoval na Trenéra nováčků. Tato role ho na 3 měsíce zavedla také do továrny LEGO v Číně. Po 6 letech ve výrobě se pak přesunul na pozici Specialisty, který zavádí novinky do výroby. Na této pozici má možnost zlepšovat výrobní procesy, které sám prakticky zakoušel během práce na lince. Kromě dobrého pocitu z možnosti změnit, co je potřeba, cítí také pocit uznání a osobního rozvoje.

I Anna se během své práce v továrně profesně posunula – až na pozici maminky na rodičovské dovolené. Původně nastoupila jako Operátorka na Finálním balení a před odchodem na mateřskou byla povýšena na Operátorku Specialistku. Když otěhotněla, dostala možnost pracovat pouze na ranní směny a nyní je doma s dvouletým synem.

Anna a Peter v továrně LEGOZdroj: LEGO Production

Benefity pro rodiče i budoucí milovníky kostiček

Mladá rodina s narozením dítěte využila velké množství firemních výhod. Anna měla díky benefitu „Mateřská“ doplacený rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a průměrnou mzdou. Tuto finanční podporu nabízí LEGO Group za období prvních 26 týdnů od narození dítěte.

Také Peter jako novopečený tatínek využil firemního benefitu. Díky „Otcovské“ měl během prvního roku dítěte 4 týdny placeného volna. Nyní je to dokonce týdnů šest.

V továrně LEGO pomáhají vytvářet novou generaci milovníků kostiček již od miminka. Po předložení rodného listu na HR dostane každé narozené dítě stavebnici LEGO® DUPLO®. Pro syna Anny a Petera to byla dokonce první hračka, se kterou si hrál. A díky výhodnějším nákupům v LEGO shopu za zvýhodněné ceny jich bude mít celý život určitě více než dost.

Chcete zjistit, proč se malá plastová kostička stala fenoménem, a podílet se na jeho budování? Napište nám na prace@LEGO.com nebo zavolejte na telefon 800 111 119. Třeba máme volnou pozici právě pro vás, podívat se můžete tady.