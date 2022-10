Last minute Chorvatsko? Tahle místa rozhodně navštivte

Komerční sdělení

Kdy je ten správný čas vyrazit do Chorvatska? Kdykoliv! Plánujete-li ještě před koncem roku vycestovat za hranice, zajeďte si do této oblíbené přímořské destinace. Od českých hranic je Chorvatsko coby kamenem dohodil a návštěvníkům nabízí celou řadu neopakovatelných zážitků. Která místa v Chorvatsku musíte navštívit a proč se vám vyplatí vsadit na last minute nabídky?

Foto: Andrei Rybachuk / Shutterstock.com