Již v sobotu 3. června proběhne v Janských Lázních zahájení lázeňské sezony se sloganem „Legendy v Janských Lázních“. Celá akce bude zahájena v 10 hodin a nabídne bohatý program na několika místech v celém městě.

Vystoupení na podiu od 11:00 Bára Basiková & Blue Cimbal

Bára Basiková, jedna z nejznámějších a nejoriginálnějších českých zpěvaček spojila svůj nezaměnitelný hlas s pop-rockovou kapelou, kde kytary nahradil první electro-cimbal. Spolupráce přináší známé písně nejen ze zpěvaččina repertoáru ve zcela jedinečném zvuku. Hity jako Souměrná, Veni Domine aj. střídají lidové písně, kterým Bára v netradičních aranžích dává nový osobitý rozměr. Stejně tak známým světovým hitům U2, Beatles a dalších, které společně rozeznívají a směřují do nečekaných poloh a verzí plných hudebních experimentů a překvapení. Koncertní vystoupení Báry Basikové s Blue Cimbal je ukázkou zpěvaččina velkého interpretačního rozsahu a niterné souhry s alikvoty cimbálu v netradičním elektrifikovaném zvuku a kontextu pop-rockové kapely.

13:30 ABBA WORLD REVIVAL

ABBA WORLD Revival z Prahy je je desetičlenný soubor složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě světoznámé švédské skupiny ABBA. ABBA WORLD Revival Vám nabízí originální provedení repertoáru slavné hudební formace a naše vystoupení je 100% živá show-produkce deseti hudebníků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární mega-skupiny 70-tých a 80-tých let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby. Vlastní produkce je dokonalou živou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie.

ABBA WORLD Revival představuje absolutní světovou špičku tohoto hudebního oboru a naše vystoupení může být ozdobou Vaší akce a jistě nadchne každého posluchače bez rozdílu věku!

16:00 The Bugles - Beatles revival

Skupina The BUGLES – Beatles Revival vznikla v roce 2000 v Praze. Díky vysoce profesionálnímu přístupu se stala jednou z nejžádanějších revivalových skupin v Čechách i zahraničí. Zakládá si na přesném a autentickém pojetí písní The Beatles. Všechny skladby jsou hrány naživo, v původních tóninách a na originální nástroje a aparatury. Velkou výhodou kapely je značná vizuální a hlasová podobnost se slavnou čtyřkou. Její energická pódiová show je umocněna originálními kostýmy a účesy. Levoruký baskytarista je samozřejmostí.

Kapela vystoupila na stovkách akcí nejen ze sféry firemní klientely, ale i na mnoha festivalech, městských slavnostech a plesech. Mezi nejvýznamnější koncerty patří Galavečer k výročí založení TV Nova za účasti prezidenta ČR nebo dobročinný koncert pro nadaci Rakovina věc veřejná v Obecním domě v Praze.

Členové kapely prošli důkladným vzděláním na poli vážné hudby, a tak přistupují k nastudování písní The Beatles se stejnou zodpovědností a pečlivostí, jako kdyby šlo o skladby symfonické nebo komorní hudby. Každý detail je velmi důležitý a v celku dotvoří dokonalou iluzi originálu. Kapela o tom již přesvědčila nejednoho zarytého vyznavače The Beatles.

■ MILAN BOUŠEK (John Lennon) - zpěv, doprovodná kytara, harmonika, piano

■ JAN MIZERA (Paul McCartney) - zpěv, baskytara, piano

■ MAREK BOUŠEK (George Harrison) - zpěv, sólová kytara

■ MICHAL BOUŠEK (Ringo Starr) - zpěv, bicí, perkuse

PROGRAM PŘED DL VESNA

Hudba Michaela Music a Ježkovy voči

loutkové pohádky

řemeslný trh

dřevěný kolotoč

soutěže Krakonošova stezka

stanoviště Horské služby

ukázky první pomoci

jízda na oslících

barevný vláček pro nejmenší

Pan Libor Štumf, který dělá loutkové divadlo 42 let. Loutkářský soubor ,,Ahoj" Chrudim založil před 35 lety. Hraje všechny druhy loutkového divadla po Čechách i v zahraničí. Přiveze i dřevěný kolotoč.

Časy a názvy pohádek:

11.00 hodin ,,Kašpárek na houbách"

13.00 hodin ,,Kašpárek a vodník"

14.00 hodin ,,Kašpárek a Tánička"

16.00 hodin ,,Kašpárek a drak"

17.00 hodin ,,Kašpárek v pekle"

STANOVIŠTĚ NA KOLONÁDĚ

Oslavte s námi také Výročí 60 let KRNAP – stánek soutěže pro děti

STEZKA KORUNAMI STROMŮ – zastávka u Emila SOUTĚŽE PRO DĚTI

Součástí akce je velký řemeslný trh, který bude rozmístěn na kolonádě a i kolem na silnici a zastávce autobusů.

Silnice na ulici Černohorská bude uzavřena po dobu akce i autobusová zastávka. Autobusy budou zastavovat u lanovky jako každý rok u této akce. Umožněny jsou samozřejmě objízdné trasy.

Z Trutnova je vedena kyvadlová doprava v průběhu dne až k DL VESNA, zdarma.

