Lázeňská obec Velichovky vloni dokončila největší investiční akci ve své historii – rekonstrukci hotelu U Kopeckých v hodnotě 25 miliónů korun. Získala tak nové reprezentativní prostory pro kulturní akce a společenská setkávání. Jedná se přitom o objekt, kterého se dotkla historie v průběhu druhé světové války. Ve známost vešla jako „Mise Velichovky“.

Foto: bramac.cz

V dubnu 1945 přijelo do Velichovek u Jaroměře celé velitelství německé armády Mitte. Na tisíc vojáků vedených polním maršálem Ferdinandem Schörnerem se ubytovalo v lázeňských domech a do zdejšího hotelu U Kopeckých se chodilo stravovat. 6. května odmítl generál Schörner kapitulaci německé armády přijatou v Remeši, a tak vyslali Američané do Velichovek speciální misi s německým kurýrem, aby zdejšímu velení předala rozkaz ke kapitulaci. Tuto méně známou událost z konce války si každý rok připomínají vojenští nadšenci konvojem historických vozidel, který 8. května vyráží do Velichovek z Prahy a z Plzně. Na účastníky vzpomínkové akce letos ve Velichovkách čeká opravený hotel U Kopeckých, v jehož kulisách se jedna z posledních kapitol 2. světové války odehrávala a v němž podle historických pramenů strávil noc i generál Vlasov.

Zdroj: bramac.cz

Chátrající historický objekt zakoupila obec před dvanácti lety se záměrem přestavět ho na kulturní dům s velkým společenským sálem, který v obci chyběl. Teprve v loňském roce se však podařilo zajistit financování nákladné rekonstrukce. Na razantní proměnu prvorepublikového hotelu v multifunkční prostory s restaurací, obecními byty či prodejnou byl vypracován projekt a ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila firma ASJ, s.r.o. Autoři projetu vizuálně navázali na historickou podobu hotelu, striktně se jí však nedrželi a v exteriéru akceptovali i celou řadu moderních prvků. Příkladem je výběr střešní krytiny Topas 13 v atraktivní barevnosti antracitu. Tato keramická pálená taška z portfolia značky BMI BRAMAC má moderní profil s decentními liniemi, pořád jde ale o klasickou pálenou tašku, která vychází z naší architektonické tradice. Díky posuvné délce ji lze pokládat na různé vzdálenosti latí, proto je vhodná pro rekonstrukce. „Při výběru střešní krytiny klademe zvláštní důraz na povrchovou úpravu. Čím méně porézní materiál, tím je odolnější a s delší životností. Proto jsme panu starostovi doporučili pálené tašky s engobou. Engobované tašky mají zvýšenou odolnost vůči usazování mechů a nečistot, Střecha si tak dlouho uchovává sametově hladký povrch,“ vysvětluje Jiří Švub, jednatel realizační firmy. „Engobu poznáte podle matného povrchu bez odlesků“, dále pokračuje Jiří Švub: „Jedná se o tenkou vrstvu keramické hmoty, která je obohacena o další příměsi, jako jsou minerály a oxidy kovů. Po vyražení tašek do formy a vysušení se engoba nanáší na tašky a nechá se vypálit. Vrstva se zapeče a stane se součástí tašky a díky tomu je odolná před odlupováním či odštípáváním“.

Zdroj: bramac.cz

Do stejné barevnosti jako střechu sladili projektanti i nová okna, dveře a zábradlí. Antracitový odstín přitom působí jako jednotící prvek na vícebarevné fasádě, kombinující odstíny pískové s odstíny šedé a modré. Výsledná podoba zrekonstruovaného hotelu U Kopeckých je vyvážená a splňuje požadavky dnešní doby na energetickou náročnost, funkčnost či snadnou údržbu. Obec tak neměla problém nalézt nájemce, který přišel s nabitým společenským programem. Nový velichovský „kulturák“ budou samozřejmě využívat pro své akce i místní spolky a přes léto se mohou všichni těšit na posezení na místním dvoře.

Zdroj: bramac.cz