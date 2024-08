Zahrají Caitlin Krisko, Buty, Jana Kirschner, Tomáš Kočko, Mikaela, Moře dní a další.

Foto: zadavatel inzerce

Zdroj: zadavatel inzerce

Legendární festival Dolnolhotský buben po šestnácti letech vstává z mrtvých. Poslední ročník se konal v roce 2008 a pořadatelé nyní oznámili, že se k tradici chtějí vrátit. První ročník po dlouhé odmlce plánují na poslední srpnovou sobotu.

ButyZdroj: zadavatel inzerce

Mezi hlavní hvězdy festivalu bude patřit americké zpěvačka Caitlin Krisko se svou kapelou The Broadcast, přijede také slovenská zpěvačka Jana Kirschner, beskydská písničkářka Kaczi či ostravská legenda Buty. Chybět nebudou ani Tomáš Kočko & Orchestr, reggae zpěvačka Mikaela či ostravské Moře dní a další.

Caitlin Krisko and The BroadcastZdroj: zadavatel inzerce

KRÁSNÝ DEN PLNÝ HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ

Dvě scény nabídnou od 12:00 hodin všehochuť umělců napříč různými žánry, jako je world music s moravskými kořeny, indie-pop, pop-rock, folk, trochu jazzu a nebo R&B/soul. Kromě ostřílených a etablovaných kapel budete moci shlédnout výkony mladých začínajících hudebníků z celé České republiky.

Mysleli jsme i na milovníky nových hudebních směrů a na Buben přinášíme ochutnávku ze zahraničí mísící hudební styly East Coast rock´n´roll, Motown s prvky American roots music.

Jana KirschnerZdroj: zadavatel inzerce

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

I naše workshopová scéna vás vtáhne do dění festivalu a užijete si nezapomenutelné zážitky. Díky ní je náš festival populární zejména mezi všemi návštěvníky, kteří se chtějí aktivně podílet na tvorbě hudebních zážitků.

Zkušení umělci vás provedou světem hry na bicí nástroje a tvorby zvuků. Vezměte s sebou děti a užijte si společně pohodový den v krásném prostředí. Pro naše nejmenší návštěvníky budou nachystány nejrůznější atrakce a herní prvky.

Nedílnou součástí každého festivalu je kvalitní a rozmanité jídlo. U nás najdete širokou škálu skvělých nápojů a jídel od drobných pamlsků až po pořádné domácí poctivé jídlo nejrůznějších světových kuchyní.

Zdroj: zadavatel inzerce

Přijďte ochutnat tradiční placky, langoše, asijskou kuchyni, orientální speciality, palačinky, bramborové dobroty, vymazlené hot-dogy, maso na všechny způsoby a nebo zeleninové vegetariánské a veganské pokrmy a mnoho dalších lahůdek. Milovníci piva a kvalitního vína si zde také přijdou na své. Na Bubnu nebude chybět ani tradiční čajovna plná skvělých dobrot a vodních dýmek.

Hned co by kamenem dohodil bude připravené velké festivalové parkoviště, kde můžete bezpečně nechat svůj vůz. Hned o kousek dál na louce nad hlavní scénou vyroste stanové městečko, kde můžete po celodenním kulturním zážitku složit hlavu a odpočinout si.

MikaelaZdroj: zadavatel inzerce

Pro všechny máme připraven dostatek sociálních zařízení a umývárnu. Obyvatelé stanového městečka si můžou ráno dát čerstvou snídani v místní hospůdce, která je pouhých několik desítek metrů vzdálená.

Prvních 300 účastníků, kteří projdou branou festivalu, obdrží rytmický hudební nástroj.

CamaraZdroj: zadavatel inzerce

TROCHA HISTORIE

Od poloviny 80. let dvacátého století v Dolní Lhotě, malé obci mezi Opavou a Ostravou, do které jezdí tramvaj číslo 5 z Ostravy, zněl nejdříve folk a později alternativní rock, punk a reggae na Rockových Dolních Lhotách. Po posledním ročníku tohoto festivalu v roce 1991 nastala pauza vyplněná tvorbou jiných festivalů, až v roce 1998 se Vláďa Koval a Zlata Holušová rozhodli z podnětu Alexandra Lasáka tradici festivalů v Dolní Lhotě obnovit.

KacziZdroj: zadavatel inzerce

Tentokrát šlo o akce založené více na etnické hudbě a world music, s aktivní spoluprací návštěvníků. Tak vznikl dnes už legendární festival Dolnolhotský buben, který v České republice zahájil oblibu world music festivalu s bubenickým základem.

Po čtvrtém ročníku v roce 2001 začala být pro Buben Dolní Lhota malá, a proto se festival plynule přetransformoval ve fenomén s názvem Colours of Ostrava a přestěhoval se do Ostravy. V roce 2005 se Vláďa Koval po několika letech odmlky rozhodl splnit četná přání bývalých návštěvníků Dolnolhotského bubnu a vrátil festival do Dolní Lhoty. Buben tak ukázal, že neztratil nic ze své atmosféry a že ve velké konkurenci podobných akcí dovede uhájit své místo. Poslední ročník Bubnu se pak konal v Dolní Lhotě v roce 2008.

Tomáš KočkoZdroj: zadavatel inzerce

Buben žil v dalších letech jen ve vzpomínkách. Alexandru Lasákovi, duchovnímu otci festivalu, se v roce 2023 podařilo znovu zmobilizovat nadšence a příznivce festivalu a přesvědčit představitele obce Dolní Lhota a hlavně Vláďu Kovala, k rozhodnutí pokračovat v mnohaleté historii hudebních akcí.

Žádný ostychZdroj: zadavatel inzerce

Buben ve svém obnoveném ročníku, který pořádá Obec Dolní Lhota, přináší vše, na co byli jeho návštěvníci zvyklí a co festival vždy odlišovalo od podobných akcí v regionu. Dramaturgie ročníku 2024 přináší návštěvníkům to nejlepší z regionálních kapel, s přesahem do republikové alternativní scény, a kvalitu ze zahraničí. Zachováno bude samozřejmě aktivní zapojení návštěvníků do dění na festivalu formou četných workshopů a dalších aktivit, což je pro Buben typické, unikátní a jeho návštěvníky očekávané.

JAY DELVERZdroj: zadavatel inzerce

Zdroj: zadavatel inzerce