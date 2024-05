V sobotu 18. května zahrála legendární kapela ALKEHOL v Benešově v areálu letního parketu Na Sladovce, jako host vystoupila Benešovská kapela ATD, která odstratovala nezapomenutelný večer plný známých hitů, tance a dobré nálady.

Foto: The Bears, spol. s r.o.

Podle předpovědí počasí to vypadalo, že bude pršet, ale nakonec bylo krásné počasí a návštěvnící si tak mohli celý koncert užít bez pláštěnek.



"Koncert se vydařil a jak už to Na Sladovce bývá, ze všech návštěvníku vyzařovala pozitivní energie, všichni se bavili, tancovali a zpívali s kapelou jejich známé hity. A my za to všem návštěvníkům děkujeme, protože přesně kvůli tomu to děláme," říkají provozovatelé areálu.

Letní parket v arálu Na Sladovce letos připravuje i další koncerty a je se na co těšit, protože výběr je široký, od lidové hudby po punkový žánr. E!E, Protheus, Krausberry, Na Stojáka, Doga, Vitacit, Janek Ledecký a další.

Veškeré informace a fotografie z koncertů a akcí naleznete na webu areálu www.nasladovce.cz