Loňský ročník Retro festivalu, který se uskutečnil na koupališti v Kaplici, byl strop! Pořadatelé si ale řekli, že letos si návštěvníci zaslouží ještě mnohem víc. A tak sem 12. srpna dorazí legendární boyband devadesátých let - East 17!

Foto: Archiv autora

Živě tak uslyšíte hity jako Thunder, It's Allright, Let It Rain nebo Stay Another Day.

Nevěříte? Přijďte se přesvědčit osobně a zažijete návrat do doby, kdy Nokia 5110 byla nejlepším telefonem, bez Bravíčka se neobešel žádný teenager a nejlepším facebookem bylo hřiště na sídlišti.

Zdroj: Zadavatel

Kromě toho na akci vystoupí i korunovaný taneční král druhé půlky osmdesátek Petr Kotvald a jeho kapela Trik. Celým festivalem vás provedou moderátoři Hitrádia Faktor, večer završí Jirka Ježek s retro afterparty.

Zdroj: Zadavatel

Po celý den si tu můžete zajít do cocktail baru, odpočinout si ve vymazlené chill zóně, zchladit se v bazénu nebo si dát něco dobrého k jídlu. Připravený je i bohatý doprovodný program, návštěvníci mají navíc možnost kempovat zcela zdarma vedle areálu koupaliště.

Předprodej vstupenek probíhá v síti Goout.net, možné je bude zakoupit i v den konání přímo na místě. Pořadatelem akce je AML Production s.r.o., hlavním partnerem společnost Oknotherm, mediálním partnerem Hitrádio Faktor a Deník.

Zdroj: Archiv autora