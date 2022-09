Modely Speedcross jsou skutečnou ikonou mezi trailrunnigovou obuví a již dlouhé roky tuto kategorii svou popularitou přesahují. Stále však zůstávají věrny především svému původnímu účelu: rychlému běhu v horách.

Foto: Salomon

Zdroj: Salomon

Salomon s velkým nadšením uvádí na podzimní trh model Speedcross 6, nejnovější verzi kultovní běžecké obuvi, která je stálicí v nabídce této společnosti již od roku 2006. Model Speedcross 6, který byl v omezeném množství dostupný již toto léto a plně v prodeji na podzim a v zimě 2022, zůstává věrný kořenům řady Speedcross, ovšem v přepracovaném a odlehčeném provedení a s lepší a silnější přilnavostí k terénu a to především za mokra. Tuto zvýšenou přilnavost zajišťuje zcela nová technologie podrážky se špunty ve specifickém tvaru „Y“, díky čemuž mezi nimi neulpívá bláto Šestnáct let po uvedení této kultovní obuvi tak zůstává model Speedcross 6 věrný zdrojovému kódu původního modelu jako super přilnavá, lehká a zároveň vysoce odolná trailová obuv. Navazuje i na původní odvážný design modelu Speedcross 1.

HISTORIE DESIGNU ŘADY SPEEDCROSS

Na začátku tohoto století vyvinula společnost Salomon novou obuv vycházející vstříc poptávce po stále rychlejší a lehčí obuvi oproti tomu, co bylo tehdy běžné. O několik let později si již společnost Salomon rychle budovala respekt v komunitě horských běžců. A zrodil se nápad na model trailové obuvi, která by byla lehká, přilnavá a odolná.

Zdroj: Salomon

To, co z tohoto nápadu vzniklo, způsobilo úplnou revoluci, změnilo pravidla běhu v horách a přispělo ke zrození a rozšíření trailrunningu. Model dostal jméno Speedcross a byl určen k rychlému běhu v horách, k ochraně nohou před kameny a překážkami a k zajištění stability na mokré skále a v blátě.



Řada Speedcross byla natolik revoluční, že byla několikrát aktualizována. A přestože má každá verze jiného designéra, zůstává řada Speedcross věrná svému původnímu zdrojovému kódu - své DNA.

Zdroj: Salomon

ŘADA SPEEDCROSS: Z TERÉNU DO ULIC

V průběhu let si unikátní vzhled řady Speedcross získal oblibu i mimo komunitu horských běžců. Když se tak v roce 2015 pařížský módní řetězec The Broken Arm obrátil na společnost Salomon s žádostí o prodej obuvi Snowcross – mutace řady Speedcross, která je určena pro běh ve sněhu, s vysokým gaiterem, kovovými hroty a plně voděodolným provedením – bylo jasné, že řada Speedcross má i značný potenciál v segmentu lifestyle.

Zdroj: Salomon

Kultovní silueta modelu Speedcross 3, který byl vytvořen roku 2010, tak již byla několikrát přepracována s novými barevnými paletami a verzemi. Jeho surový, unikátní vzhled umožňuje designérům pohrát si s každým prvkem, doplnit konkrétní detaily a přizpůsobit obuv tak, aby působila jiným dojmem.

Model Speedcross 4 byl přepracován třeba ve spolupráci s takovými lifestyle giganty, jako je Palace, skateboardová značka z Londýna.

Zdroj: Salomon

Rok za rokem, designér za designérem - a řada Speedcross zůstává stále věrná svému původnímu účelu: rychlému běhu v horách. Zatímco používání této obuvi se v průběhu let měnilo – od turistických tras přes parky po běžecké okruhy – řada Speedcross zůstává skutečným kultem. Nový model Speedcross 6 prostě zůstává věrný DNA svých předchůdců.