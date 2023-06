Naleštěné historické vozy opět projedou Středočeským krajem a dalšími městy na trase Praha–Bratislava a zpět. Řeč je o závodu 1000 mil československých, jehož tradice sahá do dob první republiky. O tuto přehlídku automobilových skvostů nepřijdou ani obyvatelé Kolína.

Foto: VINCI Construction CS

Na naprosto výjimečný zážitek se mohou ve čtvrtek 15. června těšit ti, kteří zavítají v půl osmé ráno na adresu Plynárenská 889 v Kolíně. Právě zde, v areálu společnosti EUROVIA CS, která je partnerem závodu 1000 mil československých, totiž bude jedna z prvních občerstvovacích zastávek.

120 veteránů na trati

Tento závod historických vozidel s mezinárodní účastí, který byl po 70leté pauze opět obnoven v roce 2015, představuje vzpomínku na dobu, kdy byl automobilový sport v Československu velmi populární. Letošní ročník slibuje opět vzrušující podívanou. Na startu se představí asi sto dvacet historických vozidel vyrobených do roku 1939, mezi nimi budou opravdu unikátní kousky jako třeba DKW F5 Front Luxus-Cabriolet, Praga Piccolo, Ford A z roku 1929 nebo Chevrolet Superior K z roku 1925.

Oproti prvorepublikovému závodu si jezdci budou moci odpočinout a zastavit na mnoha místech v České republice i na Slovensku. Díky tomu je tento 1000 mil československých atraktivní podívanou i skvělým tipem na výlet pro mnoho lidí z celé země. Závodníci startují ve čtvrtek 15. června v 6 hodin ráno v Praze a do cíle – k Bratislavskému hradu – by měli dorazit v 16:45. Další den projedou okolím Bratislavy a v sobotu 17. června se vydají na zpáteční trasu do Prahy. Středočeši tedy mohou vidět závod jak ve čtvrtek v Praze, Českém Brodě a Kolíně v areálu EUROVIA CS (která je součástí Skupiny VINCI Construction CS), tak v sobotu v Čáslavi, Českém Brodě nebo Praze.

Zdroj: VINCI Construction CS

Extrémní závod bez odpočinku

Přestože i letos budou závodníci vystaveni mnoha výzvám, jedná se spíš o akci, která spojuje milovníky historických vozidel. Ne vždy tomu ale tak bylo. Za první republiky to byl extrémní závod čítající šestnáct set kilometrů, které museli závodníci ujet po prašných cestách, za špatného osvětlení, a hlavně bez odpočinku. To logicky vyústilo v několik vážných nehod, kvůli kterým prezident Tomáš Garrigue Masaryk přestal klání podporovat. 1000 mil československých si ale i přesto získalo tisíce fanoušků, kteří postávali u trati a fandili svým favoritům. Letos můžete být mezi nimi i vy.