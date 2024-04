Jet do Švýcarska a nevyzkoušet alespoň jeden horský vlak nebo zubačku je stejné jako neochutnat tady sýr nebo čokoládu. Vlaky prostě ke Švýcarsku neodmyslitelně patří, Švýcaři jsou také mistři v cestování vlakem a nás z Čech uchvacují především trasy v horách, kdy se můžeme kochat okolními scenériemi půvabnými celoročně.

Foto: Swisstravelsystem / Jeroen Seyffer Fotografie

Ne nadarmo se výlet vlakem nazývá open air kino. Za okny vlaků se promítá krajina, od které nemůžete odtrhnout oči a vozy jsou tomu patřičně přizpůsobeny, aby výhledy byly doslova panoramatické. Navíc vás může hřát dobrý pocit, že vaše cestování zanechá minimální uhlíkovou stopu. Všechny vlaky ve Švýcarsku jsou poháněny elektrickou energií, která je vyráběna především z energie vodní. Jednotlivé společnosti provozující horské železnice mají i vlastní elektrárny. Vlaky se také stále technicky zdokonalují a využívají rekuperace energie. Samotné SBB (Schweizerische Bundesbahnen) zkoušejí nyní instalaci solárních panelů v kolejištích.

Zdroj: PILATUS-BAHNEN AG

A kam se vydat, abyste poznali to nejlepší? Vybrali jsme pro vás tři nej, které se honosí jedinečností i v mezinárodním srovnání. Nejstrmější zubačku světa, nejvýše položenou železniční zastávku v Evropě a vlak, jehož trať je natolik úchvatná po stránce železničního stavitelství ve spojení s krajinou, že byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Zubačka na Pilatus, světový unikát se sklonem 48 %, byla postavena před více než 100 lety v době belle epoque, zlaté éry alpského turismu, kdy právě horské dráhy v nejrůznější podobě (zubačky nebo lanovky) měly zpřístupnit horské velikány i obyčejným smrtelníkům, hlavně tedy zahraničním turistům, kteří do Švýcarska přinášeli peníze. Švýcaři sami měli k horám vždy respekt a některých se přímo obávali. Mezi ně patřil i Pilatus, domovská hora města Lucern, která bývá často zahalena oblaky a když se žene bouřka, přichází obvykle právě odtud. Tradovalo se, že v místním jezírku spí Pilát Pontský, a pokud ho lidé vzbudí, sešle na ně svou zlobu, proto se výstupu obávali. Z vrcholu hory, kterých je několik a každý s jiným výhledem, se můžete těšit na dechberoucí pohledy na Lucernské jezero. Ideální je se na vrcholu ubytovat v jednom ze dvou hotelů a užít si tu západ i východ slunce a také pozorování kozorožců, kteří tady po odjezdu denních turistů jsou k vidění. Celý výlet je skvělé absolvovat jako tzv. Zlatý okruh: z Lucernu lodí do Alpnachstadu, odtud zubačkou na vrchol a zpátky lanovkou do Kriens a městským autobusem zpět k nádraží, před kterým je i stanoviště lodí.

Zdroj: PILATUS-BAHNEN AG

Jungfraubahnen jsou další legendou v oblasti horských drah, a i tady se píše historie delší než 100 let, první vlak vyjel do nejvýše položené železniční zastávky Evropy na Jungfraujoch – Top of Europe ve výšce 3.454 m n. m. již v roce 1912. Pozoruhodností je, že posledních osm kilometrů je vedeno uvnitř skály a ze stanice pak vyjedete na vyhlídkovou terasu observatoře Sphinx, kde vám pohled na nejdelší alpský ledovec – Aletsch, doslova vezme dech. Vyjít můžete i přímo na sníh a také se podívat do ledovcové jeskyně a na multimediální show o historii vzniku železnice i okolních horách. Prostě je třeba nechat si na vrcholu dost času. I tento výlet je optimální jako okruh. Tentokrát vyjedeme z nádraží Interlaken Ost směrem na Grindelwald, kde doporučují v terminálu přestoupit na jedinečnou lanovku Eiger Express, která vás vyveze do stanice Eiger Nordwand, odkud už budete pokračovat zase vláčkem až na vrchol. Zpáteční jízdu si naplánujte přes Wengen, dějiště legendárního závodu ve sjezdu na lyžích, a přes Lauterbrunnen zpět do Interlaken Ost. Region Jungfrau toho má v nabídce ale mnohem více a také Jungfraubahnen nabízejí další trasy, vyplatí se tedy zdržet se tu více dnů.

Zdroj: © Rhätische Bahn / Christoph Benz

Rhétské dráhy jsou kantonálním dopravcem v nejvýchodnějším hornatém cípu Švýcarska v Graubündenu. Do jejich portfolia patří i dva ikonické panoramatické vlaky Glacier Express (trasa Sv. Mořic – Chur – Andermatt – Brig – Zermatt) a Bernina Express (trasa Chur – Ospizio Bernina – Tirano). O jejich jedinečnosti svědčí i zápis Bernina Expressu, resp. tratí Albula a Bernina na seznam památek UNESCO. K překonání výškových rozdílů a propletení železnice horským terénem, bylo třeba vybudování mnoha mostů a tunelů, které si zasluhují obdiv. Podél trati můžete putovat i pěšky.

Šťastnou cestu za ikonami horských drah Švýcarska!

Zdroj: Rhätische Bahn AG / Christoph Benz