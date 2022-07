Za úspěchem každé firmy stojí především její zaměstnanci. Obsáhlý seznam více než 30 benefitů, které společnost LEGO nabízí zaměstnancům, dokazuje, že to moc dobře ví.

Foto: LEGO Production s.r.o.

Tím největším benefitem, který může firma svým lidem poskytnout, je stabilní prostředí a jistota. Zkrátka, že se na svou práci, její náplň a příjmy mohou její zaměstnanci spolehnout. Stabilitu oceňuje i Gabriel Kočiš, který v kladenské LEGO® továrně pracuje: „Nemám obavu z nejistoty, plat mi vždy chodí včas, a i v době pandemie jsem věděl, že se o nás firma dobře postará. Pocit jistoty mi pomáhá být psychicky v pohodě, což je v současné době obzvlášť důležité,“ shrnuje Gabriel.

Nadstandardní přístup v lehkých i těžkých časech

I v nelehkých dobách pracují lidé v kladenské továrně LEGO ve stabilních týmech, kde se navzájem znají a podporují se. A právě příjemná atmosféra a dobré mezilidské vztahy v týmech se ukazují jako zásadní pro celkovou pohodu zaměstnanců. Atmosféru doplňuje i skandinávský model, podle kterého zde neexistuje výrazná zaměstnanecká hierarchie. Firma funguje jako rodina. I 90 let od svého založení stále zůstává v soukromých rukách. Rodinný přístup se ukazuje i v případech, kdy je nutné se o své zaměstnance nadstandardně postarat. V roce 2020 například prostřednictvím mimořádného bonusu nebo rok na to speciálními dny volna, díky kterým mohli zaměstnanci během Vánoc strávit více času se svými blízkými.

Cítit smysl za odvedenou prací

Radost dělá zaměstnancům i to, že za svou prací mohou vidět celospolečenský smysl. Kromě 16 hodin ročně, které mohou v rámci pracovní doby využít k dobrovolnictví, nepřetržitě pomáhají také k dobré náladě ve stovkách rodin nejen v České republice. Jak říká vedoucí směny Lada Jiříková: “Je fajn vidět, že ať už se u nás nebo v zahraničí děje cokoliv, výroba jede na plné obrátky a LEGO stavebnice z Kladna mohou dělat radost rodinám po celém světě.”

Lada v továrně LEGO na KladněZdroj: LEGO Production s.r.o.

Ukázkově zvládnuté krizové situace utvrzují zaměstnance kladenské LEGO továrny v tom, že o ně bude vždy dobře postaráno. Kromě benefitů totiž v továrně LEGO velmi dobře funguje i bezchybná komunikace. Jak potvrzuje Lada: “Všichni zaměstnanci vědí, co s nimi bude, co se bude měnit a co se bude dít.”

„Cením si teď více jistoty, kterou firma LEGO nabízí.“

Stabilitu oceňují nejen běžní zaměstnanci, ale i týmoví leadeři. Svým týmům mohou poskytnout jistotu a podporu i v neočekávaných situacích. Vědět, že se na svého nadřízeného můžeme spolehnout, je pro spokojené zaměstnance jedním z nejdůležitějších faktorů. Jeden z nich, Michal Nestával, je rád, že je svému týmu může zprostředkovat:

“Nové benefity jako je otcovská dovolená a placená mateřská dovolená se mě moc netýkají, ale jsem rád za svůj tým, že něčeho takového můžou využít. Stejně tak i benefit volna pro péči o osobu blízkou nebo životní pojištění je něco, co nám dává pocit jistoty a podpory v těžkých situacích, i když samozřejmě doufám, že je nebude potřeba využít.”

Michal v továrně LEGO na KladněZdroj: LEGO Production s.r.o.

Sám si váží především toho, že se jako leader sám může spolehnout na vedení společnosti a poskytnout svému týmu tolik potřebnou jistotu:

“Opravdu nemůžu naší společnosti vytknout vůbec nic. Situace v posledních letech mě utvrdila, že se na naše vedení můžeme spolehnout.”

Chcete se stát součástí týmu stabilního zaměstnavatele – továrny LEGO? Napište nám na prace@LEGO.com nebo zavolejte na telefon 800 111 119. Třeba máme volnou pozici právě pro vás, podívat se můžete tady.