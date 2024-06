„Není silnější emoce, než okamžik zrození,“ říká primář novorozeneckého oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem.

Primář novorozeneckého oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem, MUDr. Juraj Ružek. | Foto: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Víte, že trendem v péči o novorozence jsou návštěvy porodních asistentek a dětských sestřiček v domácím prostředí? Nebo že bonding lze ve většině případů provádět i u porodu císařským řezem? Nejen na to jsme se zeptali v našem rozhovoru Juraje Ružka, primáře novorozeneckého oddělení v Roudnici nad Labem.

Pokud jde o individuální přístup k maminkám a dětem, hodně se mluví o rozdílech mezi velkými a malými porodnicemi. Platí to?

„Máme to obrovské štěstí, že žijeme v Česku, kde je z medicínského hlediska péče o matku a dítě na velmi vysoké úrovni (mnohokrát na špičkové úrovni). V čem ale vidím velké rozdíly, to je ve schopnosti poskytnout ženám i dětem skutečně individuální přístup. Když prožíváte jednu z nejintimnějších chvil svého života, nechcete se cítit jako na výrobní lince nebo jako v nemocnici, nerizikové těhotenství přece není nemoc. A to je vlastně i důvod, proč jsem si já sám vybral práci zrovna v Roudnici nad Labem. Obrovskou předností roudnické porodnice je, že je malá a tím celý kolektiv dokáže lépe vytvořit rodinnou a klidnou atmosféru. Vybavení oddělení je na vysoké úrovni a také díky tomu dokážeme poskytnou opravdu kvalitní péči o matky a o novorozence od gestačního stáří třiceti šesti týdnů.“

Změnila se nějak péče o miminka za posledních 10 let?

„Změnilo se hlavně přístrojové vybavení. Třeba dřív se kvůli diagnostikování novorozenecké žloutenky musela dětem často odebírat krev. Dnes už to děláme bezkontaktním měřením přes kůži a frekvence odběrů krve se prudce snížila. Při potřebě kyslíkové léčby novorozenců máme špičkové inkubátory, v situacích obtížnější adaptace dechu využíváme neinvazivní dechovou podporu Neopuffem, který je i mým užitečným pomocníkem. Dále třeba i oftalmoskop, pomocí kterého dokážeme už u novorozenců odhalit případný zákal oční čočky. Ale nejde jen o velkou techniku. Hodně nám pomáhají i zdánlivé drobnosti. Třeba výhřevné podložky do postýlky, nebo troubička k nahřívání zavinovacího materiálu, který se používá jako prevence podchlazení při bondingu. Tu jsme si pořídili před několika dny a jsem za ní moc rád.“

Jaké jsou nejnovější trendy v péči o novorozence?

„Nejen my v Roudnici nad Labem, ale v rámci celé České republiky bychom se rádi přiblížili trendu, který známe třeba z Velké Británie, Irska nebo Nizozemí. Tedy, že se novorozenec i matka propouští z nemocnice poměrně rychle po porodu domů a dítě přechází do péče praktického lékaře pro děti a dorost. Zatím to u nás naráží na nedostatek ambulantních pediatrů, ale je to určitě cesta budoucnosti. K novějším a užitečným trendům patří například i takzvané dotepání pupečníku, které pomáhá navýšit objem krve novorozenci a má jednoznačné výhody v adaptační fázi po porodu. A zlepšují se i metody bondingu, abychom ho mohli provádět u co nejvíce porodů. A asi jeden z nejvýznamnějších trendů posledních let je, že nestačí být u porodu jen zdravotnickým profesionálem, ale musíme být především naslouchajícím partnerem pro maminky.“

Primář novorozeneckého oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem, MUDr. Juraj Ružek.Zdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Na co jste na vašem novorozeneckém oddělení hrdý?

„Jsem hrdý na to, že se mi podařilo vybudovat kvalitní a spolehlivý tým lékařů, sestřiček a sanitářů, kteří si dokáží poradit v každé situaci nejen v rámci mého novorozeneckého oddělení, ale i ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením. Vlastně bych jim všem chtěl touto cestou poděkovat, že mě podpořili ve snaze zavádět nové trendy, zlepšovat péči a jít neustále dopředu. Nebylo to přitom vždy jednoduché, ale moc si celého týmu v Roudnici cením.“

Jaké konkrétní věci se vám podařilo realizovat a co to přineslo miminkám?

„Za nejdůležitější považuji další zvyšování standardů bezpečnosti. Každý v týmu musí přesně vědět, kde je jeho místo a jak postupovat. Například když připravují bonding, automaticky dají nahřát zavinovací materiál. Jakmile začnete takové věci dělat automaticky, významně tím přispíváte k větší bezpečnosti maminky i dítěte. A protože na našem oddělení pečujeme o naše miminka s láskou a chceme, aby pro ně i jejich maminky byl pobyt na porodnici co nejpříjemnější, snažili jsme se to posunout ještě dál. Umožňujeme plný bonding, kdy mamince asistuje další člen rodiny. Používáme šetrnější metody, ať už to je třeba při řešení hypoglykemie, nebo při vyšetření kyčlí, které jsme začali dělat přímo na oddělení po porodu, aby nemusely být děti převáženy jinam. A novinkou je, že pilotně ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením zkoušíme po časném propuštění z porodnice domácí návštěvy v šestinedělí přímo doma u maminky. Tady je ale důležité říci, že takový postup musí umožnit zdravotní stav obou, tedy maminky i dítěte.“

Jak se jako primář novorozeneckého oddělení díváte na bonding?

„Víte, já pocházím ze Slovenska. A často jsem při cestě domů přemýšlel nad jedinečností takové věci, jako je objetí s matkou. I nad tím, jak je úžasné, že něco takového člověk vnímá i ve své dospělosti. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že okamžiky krátce po narození patří dítěti a matce. Bonding je součást porodu. Ale zároveň si jako lékař uvědomuji, že mohou nastat chvíle, kdy si stav matky nebo dítěte vynutí medicínský zásah a budu muset bonding oželet. Vždy je na prvním místě zdraví a bezpečí miminka a matky.“

Novorozenecké oddělení Nemocnice Roudnice nad LabemZdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Jak přesně bonding probíhá v roudnické nemocnici a jak se na něj připravujete s budoucí maminkou?

„Základem je, aby budoucí maminka měla všechny informace dopředu a věděla, co se bude dít. Tedy že dětská sestra nebo porodní asistentka dítě osuší, obleče mu čepičku a uloží ho na hrudník matky. Potom ho přikryjte teplou dekou či zavinovací tkaninou, stará se o jeho tepelný komfort. Potom dítěti připevní na ručičku senzor pulsního oximetru, abychom měli informace o množství kyslíku v jeho krvi a vzdálí se. Celý prostor tedy ponechá rodičům, aby prožili tento nezapomenutelný zážitek společně v soukromí. Samozřejmě ale chodí na pravidelnou kontrolu, kterou si s rodiči předem domluví. V případě potřeby je tak sestra mamince i dítěti k dispozici a pokud se vyskytnou potíže, přivolá na místo i lékaře pediatra. Snažíme se intimitu takovýchto okamžiků narušovat co nejméně. Jen v případě, že se u porodu očekávají možné komplikace, je lékař na místě od počátku. Pořád platí, že bezpečnost je na prvním místě.“

Proč je bonding tak důležitý a jaké jsou jeho přínosy a výhody?

„Na to není jednoduchá odpověď. I renomovaní vědci se liší v názoru, v jaké oblasti je jeho přínos nejvýznamnější. Můj osobní názor je, že je to nejdůležitější pro samotné budování vzájemného vztahu. Takže pokud to situace aspoň trochu dovolí, bonding umožňujeme dokonce i u porodů akutním císařským řezem, kdy je matka uvedena do celkové anestezie. V takovém případě ale bonduje doprovod, nejčastěji to bývá otec nebo babička. Já vím, někomu to může připadat jako nepodstatné, ale známe to přeci každý. Celý život se dotýkáme s našimi blízkými. Podání ruky, pohlazení, polibek… dotek je pro nás osobní až intimní věc a umí v nás vzbudit silné pocity a emoce. A není silnější emoce, než okamžik zrození.“