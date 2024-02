Klíčové je trávení, rovnováha střevní mikroflóry a optimální stav imunitního systému. Zjistěte víc.

Foto: Shutterstock

Přemíra pamlsků a lidské stravy

Zkuste v životě vašeho psa udělat pár drobných změn, které mu mohou výrazně zlepšit zdraví. Kromě pravidelného pohybu a kvalitní stravy je dobré psovi do jídelníčku zařadit probiotika. Mnoho z nás psům dává až příliš často pamlsky, nebo přilepšuje jídlem od stolu. To může vést k nerovnováze ve střevním prostředí. „Jako první pomoc mohou zafungovat právě probiotika,“ konstatuje veterinář MVDr. Leoš Železný z online poradny Lékárna.cz. „Kvalitní pamlsky by měly tvořit 10-15 % denní krmné dávky psa,“ upozorňuje MVDr. Leoš Železný. A zároveň dodává: „Probiotika mohou pomoci stabilizovat vnitřní prostředí ve střevech a urychlit návrat k normálu. Navíc zabráníme usazování špatných bakterií ve střevě a škodliviny díky tomu postupně odcházejí s trusem. Podporujeme tak zdraví celého zažívacího traktu a prostřednictvím dobrého trávení i zdraví celého organismu”.



Probiotika nasaďte i po léčbě antibiotiky

Jak u člověka, tak i u zvířat plní probiotika velmi důležitou roli i po léčbě antibiotiky. Při léčbě antibiotiky dochází podle Železného k výraznému poškození mikrobiomu ve střevech a k návratu do původních hodnot dochází někdy až po šesti měsících.



Účinek probiotik podpoří prebiotika

Probiotika mají ale podle Leoše Železného nevýhodu, že se sice dostanou do střeva, ale moc dlouho tam nevydrží: „Odcházejí s trusem a musíme je pravidelně doplňovat. Do některých preparátů s probiotiky výrobci přidávají i prebiotika, nejčastěji fruktooligosacharidy (FOS), což je lehce stravitelná vláknina, která ve střevech působí, jako určitá podpora pro probiotika. Je účinnější používat přípravky, které obsahují více kmenů kulturních bakterií. Ve složení by měl zákazník hledat informaci, že produkt obsahuje i FOS, tedy kombinaci probiotik a prebiotik,“ vysvětluje veterinář.



Vyberte to, co bude vašemu psovi chutnat

V širokém portfoliu produktů s probiotiky a prebiotiky pro domácí mazlíčky na Lékárna.cz, si chovatel může vybrat, co psovi více vyhovuje: žvýkací tablety, prášek, pastu, nebo doplňkové krmivo. Výběr vhodné formy může záviset nejen na preferencích psa, ale i na snadnosti podávání pro majitele.



Při zvracení probiotika nedávejte

Pokud dojde na trávicí obtíže, není vhodné do podrážděného žaludku podávat další preparáty, ale zjistit a odstranit příčinu zvracení. Až zvíře zase začne přijímat krmivo, poté je vhodné podpořit znovuvytvoření kvalitního mikrobiomu prostřednictvím probiotik. „Kontraindikací jsou také onemocnění jater, ledvin nebo třeba cukrovka. U takto závažně nemocných jedinců již doporučuji posouzení ošetřujícího veterinárního lékaře a složení individuální krmné dávky,“ uzavírá veterinář Železný.



Důležitá fakta

probiotika kombinujte s prebiotiky (fruktooligosacharidy, tedy vlákninou) - podpoříte a prodloužíte jejich účinek

nepodávejte je vážně nemocnému psovi bez konzultace s veterinářem

podávejte je vždy, když dojde k narušení normálního stavu trávicího traktu zvířete (průjem, léčba antibiotiky atd.)

můžete je podávat i při přechodu na novou stravu, nebo v období zvýšeného stresu (změny v domácnosti, návštěvy u veterináře apod.)

Abyste se cítili dobře

Zdroj: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.