Poradíme vám, jak domácím mazlíčkům v horku zajistit správnou hydrataci a vhodné chladící pomůcky.

Foto: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.

Horké letní dny představují pro domácí mazlíčky, zejména ty žijící v bytech, značnou zátěž. MVDr. Leoš Železný, externí konzultant veterinární online poradny Lékárna.cz, varuje před častými chybami, jako je stříhání srsti a ochlazování studenou vodou, které mohou vést k přehřátí a vážným zdravotním problémům.



Novodobý chovatel přemýšlí „smart“

Pravidelný přísun vody je samozřejmost nejen v teplém počasí. V létě ale veterinář Leoš Železný doporučuje: „Ideální je podávat vodu zvířatům v pravidelných intervalech. Za normálních podmínek by pes měl vypít 100 ml vody na kilogram a den, kočka 40 ml vody na kilogram za den. Toto jsou průměrné hodnoty, které je ovšem v teplých dnech podle potřeby navýšit. Důležité je nenechávat zbytek vody v misce poté, co se z ní pes napije. Zůstanou v ní sliny, případně i jiné nečistoty. V teplých dnech se pak voda rychle zkazí a hrozí komplikace. V případě, že jsme přes den v práci a nemůžeme zajistit pravidelný přísun vody, v širokém portfoliu chovatelských potřeb na Lékárna.cz již dnes najdeme různé smart pomůcky, jako fontánky, které zajistí zvířeti přísun vody podle potřeby v průběhu celého dne.” Při dehydrataci dochází podle veterináře k neokysličování krve v celém organismu. „Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je mozek, takže dochází ke kómatu a pak ke zhroucení celého organismu. Ke zhroucení může dojít někdy i velmi rychle zejména ve velmi teplém uzavřeném prostoru,“ varuje Železný.



I vývarem k lepší hydrataci

Pokud je váš čtyřnohý miláček zvyklý na granule, určitě mu je jen kvůli horkému počasí není třeba měnit za kapsičky. Podle veterináře je spíše důležité změnit režim krmení. Pokud je to možné, tak bychom měli období krmení přesunout na dobu, kdy je ještě trochu chladnější, tedy ráno a pak až pozdě odpoledne nebo až večer. „Je normální, že v teplých dnech zvířata přijímají menší množství potravy, takže to by nás nemělo znepokojovat. Řešením v případě rizika nechutenství u psa může být také silný vývar z kostí. Ten zvířeti podáváme vychladlý. Kromě toho, že ho hydratuje, nahradí mu i případné chybějící živiny, které ve stravě nepřijal kvůli nechutenství z horka,“ vysvětluje L. Železný.



Pozor! Studená voda a stříhání srsti proti přehřátí a dehydrataci nepomůže

Nezbavujte v létě zvířata srsti stříháním či holením. Srst je účinná bariéra mezi sluncem, teplem a kůží. "V horkých dnech určitě více pomůže, pokud je otřeme například mokrým ručníkem, můžeme je osprchovat, nebo se jít se zvířetem vykoupat. Čeho bychom se ale měli vyvarovat je házení přehřátého zvířete do vody, nebo zalévání studenou vodou. To by mohlo mít za následek teplotní šok. Spíše je třeba potírat vodou srst, aby se začala odpařovat a tím zvíře postupně ochlazovat. V případě kómatu návštěvu ordinace ale určitě neodkládejte,“ upozorňuje Železný. Skvělé jsou opět podle něj již zmíněné smart pomůcky, jako různé chladící postroje a chladící podložky. Ty se samochladícím a samoaktivačním gelem regulují teplotu těla a zabraňují nebezpečnému přehřátí. V teplých dnech tak zvířeti poskytují příjemný komfort.



Sledujte teplotu povrchu

Pamatujte, že asfalt a beton se mohou v létě extrémně zahřát. Vždy před procházkou zkontrolujte povrch tím, že na něj přiložíte ruku. Pokud je příliš horký pro vás, je příliš horký i pro vašeho psa. Chraňte tlapky svého mazlíčka buď tím, že se vyhnete horkým povrchům, nebo použijte ochranné botičky.

Péče o mazlíčky v létě v kostce

● Pravidelný přísun nezávadné pitné vody a její výměna – ideální přes smart fontánky

● Procházky brzy ráno nebo až večer

● Krmení v chladnější době během dne (brzy ráno, později večer)

● Omezení aktivního pohybu během horkého dne

● Ochlazování pomocí smart podložek a postrojů, ne nárazově studenou vodou.

Zdroj: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.

