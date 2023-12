V letošním roce je tomu 40 let, kdy z výrobní linky paskovského závodu vyjely první vyrobení archy buničiny.

Lenzing Biocel Paskov | Foto: Lenzing Biocel Paskov

Historie paskovského závodu navazuje na dlouholetou tradici výroby buničiny v papírnách města Vratimov, kde se od roku 1884 vyráběla bezmála 100 let. V roce 1983 byla celá produkce přestěhována do nově vybudovaného závodu v Paskově. Výroba byla z Vratimova přesunuta především z toho důvodu, protože tehdejší celulózka již nesplňovala ekologické limity a nevyhovovala kapacitně. V témže roce také přešla velká část zaměstnanců z vratimovských papíren do nově vybudovaného paskovského závodu, rozkládající se na ploše 220 hektarů. Někteří zaměstnanci, pamatující si onen přesun z jednoho závodu do druhého, pracují v Lenzing Biocel Paskov dodnes.

Fotografie z výstavby závodu z roku 1982Zdroj: Lenzing Biocel Paskov

Výroba papírenské buničiny, od zmiňovaného přesunu z Vratimova do Paskova, trvala ještě dalších 30 let. Až příchodem rakouské skupiny Lenzing v roce 2010, začala ohromná investice do technologií a transformace výrobního programu. Od roku 2011 začala společnost vyrábět viskózovou buničinu, která se dále zpracovává na viskózové vlákno pro textilní průmysl a netkané textilie, které dnes naleznete pod značkami oblečení TENCEL™, ECOVERO™, LENZING™, v netkaných textiliích pak pod názvem VEOCEL™.

Zdroj: Lenzing Biocel Paskov

Viskózová buničinaZdroj: Lenzing Biocel Paskov

Základní udržitelnou surovinou pro výrobu viskózové buničiny je v Paskově smrkové dřevo. Viskózová buničina je vyráběna ze dřeva s nízkou kvalitou, tj. z probírek z kontrolovaného lesního hospodářství a z pilařských zbytků. Při výrobě je minimalizováno množství vzniklých odpadních produktů a je spotřebováno téměř vše. To činí ze závodu Lenzing Biocel Paskov udržitelnou biorafinerií s výrobou v uzavřených cyklech. Závod je téměř zcela energeticky soběstačný a uhlíková stopa je při výrobě buničiny velmi nízká. K výrobnímu procesu je využito přibližně 98% z vlastní vyrobené zelené energie.

Kulatiny smrkového dřeva ke zpracováníZdroj: Lenzing Biocel Paskov

Skupina Lenzing je špičkou ve svém oboru, svými investicemi do výstavby nových závodů v Brazílii a Thajsku či modernizací stávajících výrobních jednotek, se stala předním světovým dodavatelem speciálních vláken pro textilní a netkaný průmysl.

Závod v Paskově vede generální ředitelka a předsedkyně správní rady Ing. Kateřina Kupková, která současně zastává pozici viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy. Paní Kupková působí ve společnosti od roku 2001, nejprve jako manažerka controllingu, poté jako finanční ředitelka a od roku 2019 na postu generální ředitelky. Paní ředitelka je rodačkou nedalekého Vratimova a již od svého útlého věku vzpomíná na úzkou spolupráci výrobního závodu s okolními obcemi a městy.

Lenzing Biocel Paskov vždy podporoval činnosti pro rozvoj Moravskoslezského kraje v nejrůznějších oblastech. Důkazem, dokládající stabilitu společnosti jakožto zaměstnavatele, jsou samotní její zaměstnanci, kteří ve firmě prožili nebo stále prožívají celou svou profesní kariéru. Díky tomu firma operuje s minimální fluktuací zaměstnanců. „Z toho důvodu naše aktivity směrem k lidem nejsou omezeny pouze na prostředí a zázemí výrobního závodu. Ale uvědomujeme si vzájemnou pospolitost s okolními obcemi a městy, jejichž obyvatelé tvoří značnou část našich zaměstnanců a kolegů,“ říká Kateřina Kupková.

Generální ředitelka závodu Ing. Kateřina KupkováZdroj: Lenzing Biocel Paskov

Závod v Paskově dlouhodobě rozvíjí a podporuje projekty v oblasti sociální, sportu, kultury a vzdělávání v regionu. Jakožto svědomitý a udržitelný výrobce se aktivně zapojuje do témat ochrany životního prostředí a v úzké spolupráci s MSK se podílí na záchraně a obnově přírody v Moravskoslezském kraji.