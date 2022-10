Charitativní program Bertík pomáhá je po roce zpět. Až do 1. listopadu mohou zákazníci obchodů Albert hlasovat pro regionální projekty na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nadační fond Albert na základě těchto hlasů daruje čtyři miliony korun na vzdělávání, rozvoj i duševní zdraví. Za posledních třináct let Bertíci podpořili přes 15 000 dětí a rozdělili 60 milionů korun.

Rekordních 142 projektů letos přihlásily dětské domovy a neziskové organizace, které pracují se sociálně ohroženými dětmi a rodinami, do 23. ročníku grantového programu Bertík pomáhá. Osmdesátka nejlepších, kterou vybrala Správní rada Nadačního fondu Albert, se v těchto dnech uchází o přízeň zákazníků v obchodech Albert i online. Ve čtyřiceti regionech stojí proti sobě vždy dva lokální projekty. Zákazníci svými hlasy rozhodují o výši podpory pro každý z projektů, přičemž žádný nezůstane bez odměny.

„Každý vhozený Bertík a každý hlas na webových stránkách má smysl. V tomto roce usilují o podporu mimo jiné projekty směřující ke zvýšení šance dospívajících uplatnit se v dospělém životě, třeba formou absolvování autoškoly,“ vysvětluje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert. „Stejně jako v předchozím ročníku pozorujeme i letos rostoucí počet žádostí na psychoterapeutickou pomoc, na kterou nejsou pro organizace běžně vyhrazeny prostředky,“ doplňuje.

Jenom za posledních třináct let se do Bertíků zapojilo bezmála 20 milionů zákazníků. Na podporu více než 15 000 dětí směřovalo do dětských domovů da dalších neziskových organizací 60 milionů korun.

Úplně každý Bertík pomáhá

Nadační fond Albert rozdělí stejně jako v minulých letech částku čtyři miliony korun. Zákazníci všech hypermarketů a vybraných supermarketů Albert získají při platbě svého nákupu známý žetonek Bertík, který následně vhodí do připraveného boxu, čímž dají hlas jednomu ze dvou projektů z jejich blízkého okolí. Žádný z projektů nemůže prohrát, podporu získají oba, liší se jen hodnota podpory. „Vítěz v každém regionu získává 60 tisíc korun na realizaci projektu, druhý si pak odnese 40 tisíc korun,“ upřesňuje Alena Paldusová.

Jeden klik, jeden hlas

Již poněkolikáté je možné hlasovat pro podporu všech 80 projektů také online na webových stránkách Nadačního fondu Albert. Proklik na stránku s hlasováním bude zákazníkům k dispozici také z aplikace Můj Albert. Zákazníci tady zvolí svůj region a kliknutím odevzdají hlas projektu, který by rádi podpořili. Žetonky z prodejen a kliky z online hlasování se následně sečtou.