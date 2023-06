Ve středu 21. června se již po osmé stane Hamzova léčebna centrem, ve kterém se prezentují různé organizace a zařízení poskytující služby, jež pomáhají lidem se zdravotním znevýhodněním žít svůj kvalitní život.

Hamzova odborná léčebna. | Foto: Zadavatel

Společně s nimi se během celodenního programu v areálu Hamzova parku a arboreta představí místní organizace a spolky a též tradiční řemesla. Můžeme se těšit na koně v rámci hipoterapie, speciálně upravené automobily, handbike, asistenční psy, mladé hasiče, divadélko pro děti, hrnčíře, řezbáře a další umělecká řemesla a mnoho dalšího.

Ukázka hipoterapie.Zdroj: Zadavatel

Máme velkou radost, že se podařilo získat na besedu MUDr. Zdenku Rozehnalovou, autorku knihy „Děti v Empíru“ a připomenout tak dlouhou a bohatou historii Hamzovy léčebny. Kniha popisuje osudy mladého lékaře MUDr. Vrbaty, který jako sekundář nastupuje roku 1947 do dětské tuberkulózní léčebny v Košumberku. Seznamuje se se svými svěřenci, kteří tu odříznuti od světa tráví při léčbě tuberkulózy i řadu let. Knihu sestavila MUDr. Zdenka Rozehnalová na základě vzpomínek MUDr. Vlastimila Bastla, svého tatínka. Je to vlastně on, který v knize vystupuje jako MUDr. Vrbata. Během besedy bude možnost si knihu zakoupit a využít příležitosti požádat autorku o autogram.

Letní den 2022.Zdroj: ZadavatelCelý Letní den budou provázet různé aktivity pro všechny generace. Se svými úžasnými psy přijde zatančit vicemistryně ČR v Dog dancingu Kristýna Lakomá. Zaběháme si pod vstřícným a odborným dohledem Spolku Rozběháme Luži a děti jistě ocení skákací hrad, dílničky nebo malování na obličej. Nabitý program završí vystoupení kapely Ponny Expres z Vysokého Mýta s country a bluegrassovými písněmi.

V rámci Letního dne se snažíme předat důležité informace a nabídnout příjemně strávený den jak našim pacientům, tak všem návštěvníkům z blízkého i dalekého okolí.



Přijďte si 21. června užít první letní den s námi.



Program zajištěn od 11:00 – 18:00 hodin.