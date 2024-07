Navštivte během letních dnů koupaliště Ostrov. Zábavy si užije celá rodina od nejmenších po ty nejstarší. Otevřeno je každý den od 9 do 20 hodin.

Foto: Město Ostrov

Nově zrekonstruované koupaliště v Ostrově u nemocnice nabízí spoustu zábavy i odpočinku. V areálu se nachází bazén s plaveckými drahami o délce 25 m, tobogán, dětské bazény a atrakce, relaxační zóna, dětské hřiště, beachvolejbalové hřiště, občerstvení a šatny.

Plavecký bazén mohou využít nejen rekreační plavci, ale jsou také vyhrazeny hodiny pro kondiční plavání, a to vždy od 9 do 10 hodin dopoledne

a od 19 do 20 večer.

Pro děti je v areálu připraveno spoustu zábavy – tobogán, klouzačka, plovoucí lekníny, vodotrysky. A pro ty nejmenší mělké brouzdaliště. V areálu se nachází také dětské hřiště.

Zdroj: Město Ostrov

Rodiče jistě ocení relaxační zónu, která je vybavena podvodními masážními lehátky.

V areálu je také možnost si zamluvit beachvolejbalové hřiště a užít si další zábavy na ostrovském koupališti.

Samozřejmostí je nabídka občerstvení a pití, šatny, bezpečné úložné prostory

a bezplatné parkoviště v bezprostřední blízkosti areálu koupaliště.

Aktuální ceník a informace o teplotě vzduchu a vody, počtu návštěvníků a jiných informací sledujte na stránkách https://www.icostrov.cz/koupaliste-ostrov/. Velký bazén je přihřívaný a jeho průměrná teplota v teplejších letních dnech dosahuje 24 °C.