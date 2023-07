Co by měla obsahovat vaše letní lékárnička pro celou rodinu? Přečtěte si naše doporučení!

Léto je období odpočinku, ale i sportovních výkonů a poznávání nových věcí, které však mohou přinést nejedno překvapení. Je proto dobré myslet i na případné zdravotní komplikace a připravit se na ně. Přední farmaceutická společnost STADA sestavila letní lékárničku, která vám pomůže se na potenciální zdravotní problémy přichystat a ideálně jim také předejít.

Většinu vybavení do letní lékárničky si snadno opatříte on-line, např. na klubzdravi.cz, anebo v kamenných lékárnách po celé České republice. A co konkrétně si tedy pořídit?

Opalovací kosmetika: Doporučujeme zvolit přípravky s trojnásobnou ochranou před slunečním zářením obsahující jak vysoce účinné UVA a UVB filtry, tak unikátní kombinaci antioxidantů k ochraně proti infračervenému záření A (tzv. IR-A). V poslední době stále více nabývá na důležitosti také ochrana proti negativním následkům viditelného světla, které může způsobovat pigmentaci u vybraných typů pleti. U obsahu opalovací kosmetiky si hlídejte správnou kombinaci organických a anorganických slunečních filtrů, kterých by standardně mělo být 4 až 8. Zaručují ochranu před poškozením a předčasným stárnutím pokožky způsobeným sluncem. Pro děti je dobré volit opalovací přípravky výhradně v dětské řadě speciálně vyvinuté na ochranu jemné dětské pokožky, jež jsou často vhodné i pro děti s atopickým ekzémem. Dnešním standardem kvalitní opalovací kosmetiky je rovněž její šetrnost k životnímu prostředí.

Tip: Sluneční ochrana kosmetické značky Ladival

LADIVAL alergická pokožka OF 30 GELZdroj: STADA

Probiotika: Velké teplo, cestování, odlišné prostředí a jiné hygienické návyky, letní grilování, zmrzliny, ochutnávání netradičních lokálních pokrmů či konzumace dalších rizikových potravin, to vše může mít za následek narušenou rovnováhu střevní mikrobioty. Pro její podporu by vám proto v kufru či cestovní tašce neměl chybět doplněk stravy s probiotiky. Ideálně takový, který je vhodný pro celou rodinu, jak pro naše nejmenší, tak i pro dospělé. Doporučujeme vybírat probiotické komplexy s obsahem více různých probiotických kmenů, navíc ideálně doplněné o prebiotika. A zejména pro letní období je vhodné pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty vybírat probiotika, která obsahují také probiotickou kvasinku Saccharomyces boulardii. Užívat se doporučují přibližně týden před plánovanou cestou a též po celou dobu jejího průběhu.

Tip: Doplněk stravy Biopron FORTE

Doplněk stravy Biopron FORTEZdroj: STADA

Antihistaminika: Léto je plné dobrodružství, a to hlavně pro děti, které objevují přírodu a skotačí s kamarády. Na pořadu dne je tak štípnutí hmyzem, podráždění kůže a alergické kožní reakce, nadměrné slunění, ale i mírné popáleniny prvního stupně. Letnímu období se navíc nevyhýbají ani plané neštovice. Právě proto je vhodné mít při ruce účinná antihistaminika v podobě chladivého gelu, který pomůže se zklidněním svědění a pálení kůže různého původu.

Tip: Psilo-Balsam1

Léčivý přípravek na plísňová kožní onemocnění: Nejen na letních cestách nás může „překvapit“ infekční onemocnění kůže způsobené parazitickými houbami, tzv. kožní mykóza. Postihuje nejčastěji nohy a nehty, může se však objevit i na jiných částech těla a projevuje se svěděním a zarudnutím. Kůže může být suchá, případně se na ní mohou objevit puchýře či šupinky. U nohou se většinou objevuje v místě vlhké zapářky – tedy mezi prsty, další častou lokalitou jsou rozpraskané paty. Přibalte si účinný přípravek, který vás této kožní nepříjemnosti pomůže zbavit.

Tip: Cotylena2

Léčivý přípravek na unavené nohy a hemeroidy: Náročnější cestování či větší fyzická aktivita během letních měsíců mohou být spojeny s pocitem unavených a bolestivých nohou vedoucím k mravenčení v kůži nohou či otokům dolních končetin. Mohou se dostavit i křeče či další potíže žilního původu. Během letního období nás mohou také častěji potrápit hemeroidy, zejména pak při častějším či delším vysedávání v dopravních prostředcích v teplém počasí v kombinaci s nedostatkem tekutin. Pro takové případy je dobré mít v zásobě osvědčený léčivý přípravek s příznivými účinky na žilní a lymfatický systém.

Tip: Venoruton3

Úleva od pocitu unavených nohou: Pro náročnější letní dny v práci strávené např. v lodičkách, kdy můžete pociťovat, že jsou vaše nohy unavené, je vhodné si pořídit zklidňující chladivý sprej. Oceníte jej též při relaxační masáži nohou a chodidel.

Tip: Kosmetický přípravek VenoSupport

Kosmetický přípravek VenoSupportZdroj: STADA

Péče o močové cesty: Léto je pro mnohé ve znamení vodních radovánek, které ale mohou způsobit prochladnutí či jiné potíže močových cest. Tomu mohou přispět s nedostatečným pitným režimem i teplotní výkyvy či vysedávání na chladných plochách. Pro podporu zdraví močových cest je vhodný doplněk stravy obsahující extrakt z kanadských brusinek, vitaminu D a zlatobýlu obecného, který přispívá ke správné funkci močového měchýře a dolních močových cest.

Tip: Doplněk stravy Urinal Akut

Doplněk stravy Urinal AkutZdroj: STADA

Ošetření proti vším: Setkání s těmito parazity zažily během svých dětských let snad všechny dívky s dlouhými vlasy, nicméně mohou potrápit rovněž chlapce, a dokonce i rodiče. Přenos vší, zejména mezi dětmi, je poměrně snadný, takže vždy mějte připraven účinný prostředek, který vás těchto nechtěných „kamarádů“ i s jejich vajíčky zbaví a jeho aplikace je rychlá a snadná.

Tip: Hedrin Once4

