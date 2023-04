Kde bude v létě o zábavu postaráno? Přece v Muzeu města Brna na hradě Špilberku!

Letní příměstské tábory na Špilberku | Foto: Muzeum města Brna/archiv

Muzeum města Brna využije v létě 2023 krásné a netradiční prostory hradu Špilberku pro pořádání příměstských táborů. Děti čeká nabitý program na hradě a jeho okolí plný poznávání, her a kreativních aktivit, ale také výlety na zajímavá místa ve měste Brně.

Tábory jsou určené pro děti od sedmi do třinácti let. Rodiče mají na výběr od 10. července do 1. září z osmi turnusů a dvou druhů programu, který bude probíhat vždy od 8.00 do 16.00 na hradě Špilberku:

LETEM NEJEN BRNĚNSKÝM SVĚTEM

10. - 14. 7. 2023

17. - 21. 7. 2023

24. - 28. 7. 2023

31. 7. - 4. 8. 2023



Z POHÁDKY DO POHÁDKY

7. - 11. 8. 2023

14. - 18. 8. 2023

21. - 25. 8. 2023

28. 8. - 1. 9. 2023

V červenci bude program zaměřený na poznávání cizích kultur a objevování celého světa, aniž by děti opustily Brno. Zahrají si skotské hry a seznámí se s tradicemi ve Skotsku. Čeká je čajový obřad v japonském stylu nebo samurajský rituál s výrobou ochranných prvků. Zažijí celodenní plavbu na dračích lodích, podívají se do Hvězdárny a planetária a nebude chybět ani dobrodružná výprava za historií do útrob špilberského bastionu.

V srpnu se děti přesunou do světa plného magie a pohádkových příběhů. Na pirátských lodích budou muset porazit protivníka, aby získaly pohádkový poklad. Vydají se do Hvězdárny a planetária po stopách prince, který jim pomůže odhalit tajemství vesmíru. Na samotném hradě Špilberku je čeká spoustu dobrodružství a vylepšování svých dovedností. Budou mít možnost projít si unikátní výstavu věnovanou moravským klenotům Elišky Rejčky nebo si vyzkouší překonat strach na stezce odvahy ve špilberském bastionu.

Tak neseď doma a zažij prázdniny na hradě!

Zdroj: Muzeum města Brna/archiv