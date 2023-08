Možná jste si všimli, že vaše dítě vše krásně zvládá, úkoly má rychle hotové a učivo dobře pochopené. Jsou ale i opačné případy, kdy děti bez pomoci školu nezvládají.

Foto: Studijní centrum BASIC Plzeň, z.s.

Může to být množstvím, nedostatečným vysvětlením, chabým procvičením či distanční výukou. Faktorů je spousta. S přibývajícím učivem se však mezery zvětšují a dítě zvládá méně a méně. Může školu dokonce úplně odmítat. V tu chvíli je dobré jít tomu naproti a pomoci mu. Ve škole nikdo nebude čekat, až se zbytek někdy doučí, ale budou navazovat na stávající učivo a pokračovat. Nenechte své dítě ztracené v moři nepochopených věcí a pomozte mu co nejdříve.

Jak nejlépe dohnat učivo?

Samozřejmě co nejdřív. Děti si potřebují o prázdninách odpočinout, vyběhat se venku, pročistit si hlavu. Pokud ale víte, že velká pauza by vašemu dítěti spíše uškodila, začněte o prázdninách s postupným procvičováním učiva, které mu nejde a má v něm mezery. V létě je ideální příležitost tyto věci zopakovat, protože žáček nemá jiné povinnosti do školy.

Proto vám nabízíme hravé doučování během letních prázdnin. V našem studijním centru se o prázdninách věnujeme přímo dohnání učiva, které během školního roku dělalo problémy a bez kterého se v dalších letech ve škole neobejdou. Proto jsou vytvořené speciální intenzivnější programy, které vaše děti mohou absolvovat v době, kdy vy jste v práci a dohnat tak zameškané.

Nenechávejte to až na začátek září, kdy se vaše dítě začne topit pod návalem písemek a úkolů.

Přijďte se osobně přesvědčit o tom, že i krátká přednáška vás může inspirovat a pomoci vám s učením.

Zdroj: Studijní centrum BASIC Plzeň, z.s.Navštivte naši PŘEDNÁŠKU ZDARMA „ JAK PRACOVAT S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH" 20. 7. 2023 od 16:30 hodin.



