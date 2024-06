Na e-biku najezdíte přes léto víc kilometrů než na běžném kole. Profesionální biker a ambasador Bosch eBike Systems Richard Gasperotti vám teď prozradí jednoduché triky, díky kterým se zásadně zlepší váš zážitek z jízdy v jakémkoli terénu.

Foto: Bosch e-bike

Rozjeďte se do prudkého kopce plynuleji

Jak se rozjet plynule a bezpečně, aniž by vám podklouzlo zadní kolo? Na začátku doporučuji snížit výšku sedla asi o 3 až 5 cm od běžného nastavení. Nastoupení na kolo tak bude o mnoho snadnější. V nabídce jízdních režimů nastavte silnější přípomoc. Jedna noha by měla být na zemi a ta druhá silnější - rozjezdová by měla být položená na pedálu v pozici malé ručičky v půl 3. Rozjíždí se ze zabržděného kola. Šlápněte se do pedálu, sedněte si na sedlo a pomalu uvolněte obě brzdové páčky. Jakmile se rozjedete, položte na pedál i druhou nohu.

Vyberte si správnou rychlost

Častou chybou je jízda, kdy cyklista využívá nejsilnější přípomoc a přitom má zařazený nejtěžší rychlost (nejmenší kolečko). V takovém poměru pak kolo při jízdě do kopce elektrický pohon nefunguje správně. Správná kadence šlapání by měla být mezi 80 a 95 za minutu. Odhadnout se to dá i za použití pomůcky. Kdybyste měli čáru na zemi, tak od chvíle, kdy ji protne osa předního kola, do momentu, kdy ji protne osa zadního kola, by se měly kliky protočit jednou dokola. Silové pomalé šlapání není pro pohon vhodný, protože motor dostatečně nepomáhá a přitom to spotřebovává baterii. Amatéři si často myslí, že když pojedou na těžký převod, že podají sportovnější výkon, ale pro zvyšování fyzičky nebo spalování tuků je příhodnější udržovat se ve vyšší kadenci. U spousty lidí se tepová frekvence na ebiku zvýšila, protože je jízda s přípomocí motivuje k dynamičtější jízdě ve vyšší tepové frekvenci.

Zdroj: Bosch e-bike

Vytlačte ebiky do kopce bez námahy

Elektrokolo je těžké a vytlačit jej do prudkého kopce znamená zbytečné plýtvání energií. Moderní pohonné jednotky mají asistenční systému pro tlačení kola do kopce, které lze aktivovat stisknutím příslušného tlačítka na řidítkách. Stoupnete si na svou stranu kola podle toho, jestli jste praváci nebo leváci, a kde se vám tedy dobře tlačí. Tlačítko je nutné stále držet a protože se při zapojení přípomoci dále protáčejí kliky, je nutné jít vedle kola v dostatečné vzdálenosti, abyste se vyhnuli kontaktu s pedály. Ideální je zatížit zadní kolo tak, že se loktem jedné ruky opřete o sedačku, čímž zvýšíte trakci zadního kola. Rychlost se dá ovlivnit v mobilní aplikaci, kde lze nastavit rychlost chůze až do 6 km/h, nebo tím, že měníte převodový stupeň. Do prudkého kopce je lepší zařadit lehčí převod a kolo pak jede pomaleji.

Projeďte nerovným terénem bez kontaktu s překážkou na zemi

Pokud jedete nerovným terénem mezi popadanými kameny nebo vysokými kořeny hrozí, že při protočení klikou v dolní fázi narazíte pedálem o překážku na zemi. Díky pedal clicku docílíte toho, že vám elektropohon dodává přípomoc, aniž byste kliky protočili kolem dokola. Stačí si jen přišlápnout do pedálu a ebiky jede vpřed, jako kdybyste normálně šlapali, ale přitom máte vyšší světlou výšku, což umožňuje průjezd problematickým terénem.

Udržte trakci zadního kola při prudkých výjezdech

Znáte ten pocit, kdy chcete vyjet prudký kopec, ale buď vám při šlapání prokluzuje zadní kolo? Tento nepříjemný stav lze eliminovat posunutím váhy těla směrem dozadu, ale tím zas dochází k odlehčení předního kola, jeho zvedání do vzduchu a ztrátě koordinace. Existuje jednoduchá finta, jak tenhle problém vyřešit. Snížíte sedlo o pět centimetrů, posadíte se dozadu, zatížíte zadní kolo a zadní brzdou si přibrzdíte, což zamezí zvedání předního kola a motor jede současně na plný výkon. Tento postup ebikeři převzali od pilotů motokár, kteří přibržďování využívají k udržení trakce zadní poháněné nápravy. Zní to nepravděpodobně, ale je na každém, aby si to vyzkoušel a uvěřil, že to funguje.

Přejeďte překážku bez ztráty stability

Při přejezdu překážky je důležité udržet co největší stabilitu. Užitečné je uvědomit si, jakou nohu máte při jízdě vepředu. Pokud chcete přejet přes vyšší překážku, vyměňte si nohy tak, abyste měli vepředu tu druhou, než jste běžně zvyklí. Je to dané tím, že když si těsně před překážkou šlápnete, v kritickém momentě na překážce byste museli šlapat méně stabilní nohou. Přitom právě na překážce potřebujete největší stabilitu. Důležité je najít si správný převod, který vám pomůže se na překážku vyhoupnout. Lehčí převod je lepší než těžší.

Zvyšte efektivitu brždění

Kvůli motoru ve středu šlapání a baterii uložené v rámové trubec je ebiky těžší než klasické jízdní kolo, což zvyšuje působení dopředné energie při brzdění v zatáčce. Abyste bezpečně zatočili a neprojeli zatáčku rovně, je nutné brzdit s dostatečným předstihem a samotnou zatáčku pak projet bez brzdění.

Updatujte software pohonné jednotky

Starší typy elektrokol zůstávají pořád taková, jaká jsou, když si je koupíte. Moderní elektrokola, proti tomu, nabízejí zásadní výhody dané tím, že můžete propojit s digitálním prostředím. Například Bosch eBike System, který dodává pohon pro stovky výrobců elektrokol, umožňuje updatovat software v řídící jednotce prostřednictvím mobilní aplikace. Díky tomu se pohonný systém vašeho elektrokola neustále zlepšuje tak, jak jej vylepšují vývojáři vaší značky. Aplikaci si stáhnete do telefonu a spárujete ji se svým e-bikem. Aplikace pak pozná, že je to vaše kolo, a slouží jako vaše digitální servisní knížka. V ní vidíte například, kolik má kolo najeto, jakou kapacitu má baterka nebo provedené servisní úkony. V aplikaci je možné upravit chování elektrokola, jako je dynamika přípomoc při sešlápnutí nebo množství pomoci, jakou vám motor dodává v různých režimech.