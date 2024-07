Letní sezóna na letišti v Klatovech bude brzy v plném proudu a přináší s sebou pestrý program plný vzrušujících akcí, které by si žádný milovník adrenalinu neměl nechat ujít.

Letní sezóna na letišti v Klatovech a v dropzóně Skydive Pink Klatovy slibuje adrenalin a vzrušení. | Foto: Pink Aviation

Od konce července do poloviny srpna máte jedinečnou příležitost být svědky a dokonce se i zapojit do nejrůznějších parašutistických událostí, které přitáhnou pozornost jak profesionálů, tak i široké veřejnosti.

Co všechno můžete očekávat?

Málokdo z místních to ví, ale Skydive Pink Klatovy je světově vyhlášeným parašutistickým centrem s jedním z nejlepších renomé pro své kvalitní zázemí a hladce běžící organizaci. Můžete se těšit na adrenalinovou podívanou na rychle svištící padáky, nádherné obrazce tvořené těly parašutistů za volného pádu či na možnost podívat se na to, jak se takové parašutistické seskoky nacvičují na zemi. Zvuk motorů a vrtulí a závan vůně kerosinu jen dokreslí vysoce atraktivní prostředí plné neznámého.

Až budete nasyceni touto podívanou, můžete zasednout s dobrým jídlem a pitím v ruce do lehátka, opalovat se a kochat se pestrobarevnými padáky na modrém nebi. Zní Vám to dobře? Mrkněte předem na instagram @pinkskyvan ať víte, nač se těšit.

Proč navštívit letiště v Klatovech?

Jedinečné zážitky: Ať už se chcete jen dívat nebo se sami zúčastnit, parašutistické akce v Klatovech nabízejí jedinečné zážitky plné adrenalinu. Kdykoliv máte možnost skočit si tandemový seskok a to i bez rezervace předem. Rezervovat lze případně na www.pinkskyvan.cz.

Skvělá atmosféra: Letiště se během těchto akcí promění v centrum vzrušení a dobré nálady. Potkáte zde mnoho nadšených lidí z Čech i celého světa a můžete si užít skvělou atmosféru. Všichni jsou zde takřka na dovolené, adrenalin dokresluje úsměv na tváři a parašutisté jsou vskutku speciálním druhem lidí, takže je o zábavu postaráno.

Lahodné jídlo: Navštivte Dropzone Bistro, které se nachází přímo na letišti a nabízí skvělou kuchyni. Pro aktuální nabídku a novinky sledujte Instagram @dropzone_bistro

Podpora místní komunity: Účastí na těchto akcích podpoříte nejen parašutistický sport, ale i místní komunitu a ekonomiku.



A jen pro Vaši představu, proč je vlastně klatovské parašutistické centrum tak proslavené?

Pořádáme vzdělávací semináře a tréninkové kempy:

Klatovy hostí různé parašutistické semináře a tréninkové kempy, kde se parašutisté zdokonalují ve svých dovednostech pod vedením zkušených instruktorů a světových jedniček. Nechybí ani speciální akce zaměřené na české parašutisty, kteří se představí v těch nejlepších formacích.

Velké formace a soutěže:

Během sezóny se můžete těšit na seskoky velkých formací, které jsou opravdovou lahůdkou pro oko, na nebi jsou jasně viditelné obrazce tvořené parašutisty ve volném pádu. Dále jsou na programu soutěže v pilotování padáků, které přinesou skvělou podívanou, akce spojuje hned čtyři národní mistrovství a to české, britské, německé a rakouské. Parašutisté budou přistávat pomocí speciálních urychlených manévrů a soutěžit v disciplínách v letu na délku, rychlost a přesnost. Na tuto opravdu speciální akci se přijďte podívat ve dnech 8.-11.8.2024.

Nezmeškejte tuto příležitost a přijďte se podívat na letiště v Klatovech během letní sezóny ve dnech 27.7.-18.8.2024. Těšíme se na vás!

Pro více informací a kompletní program navštivte webové stránky nebo sociální sítě letiště Klatovy – Pink Skyvan CZ a Skydive Pink Klatovy na sociální síti Facebook či profil @pinkskyvan na Instagramu.

Za celou Pink Crew,

Jana Spěváčková

