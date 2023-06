Letos navíc díky Nadačnímu fondu Modrý hroch s charitativním přesahem.

Léto na Prýglu | Foto: STAREZ – SPORT, a. s

Poslední dva červnové dny budou na brněnské přehradě patřit již druhému ročníku akce Léto na Prýglu. Ve spolupráci s festivalem IGNIS BRUNENSIS připravila městská společnost STAREZ – SPORT, a. s., na oblíbené pláži U Sirky řadu tradičních i netradičních sportů, které si budou moci vyzkoušet jak děti, tak dospělí. Součástí akce bude rovněž například tvořivá dílnička, skákací hrad, projížďky na plachetnicích, doprovodný program v režii IZS a mnoho dalšího. Na akci je vstup zdarma.

Oproti prvnímu ročníku, který byl více zaměřen na kulturu, se letos mohou na bohatý program těšit především děti. Akce se totiž koná ve čtvrtek a pátek 29. a 30. června. Termín byl na konec června vybrán záměrně, předposlední den školy je ideálním časem pro školní výlet a v pátek si po předání vysvědčení mohou děti přijít zasportovat, pobavit se na pláž U Sirky a příjemně tak odstartovat letní prázdniny.

Zdroj: STAREZ – SPORT, a. s

Doprovodný program v režii složek Integrovaného záchranného systému

Hlavním partnerem letošního ročníku je Nadační fond Modrý Hroch, který pomáhá dětem po těžkých úrazech a s těžkým fyzickým handicapem. Na akci bude pro návštěvníky po oba dny od 10 do 19 hodin připraven stánek, na němž budou specialisté děti učit, jak předcházet úrazům. Pro děti budou u stánku připravené i kvízy, díky kterým zjistí, jak se chovat, aby co nejvíce eliminovaly riziko úrazu, a jak postupovat, pokud se i přesto nějaké zranění přihodí, aby následky byly co nejmenší. Vše bude vedeno zábavnou formou a děti si odnesou i nejrůznější hry a drobnosti.

Zábavný a zároveň naučný program bude mít pro děti připravena také Vodní záchranná služba, Městská policie Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nebo Odbor zdraví magistrátu města Brna. K projížďkám budou připraveny plachetnice. Po celé dva dny bude dětem k dispozici i sportovní park, kde si budou moci vyzkoušet například baseball, minigolf, fotbal, florbal nebo stolní tenis. Za absolvování určitého počtu stanovišť, která zaznamenají do hrací karty, navíc získají drobnou odměnu. Program a veškeré další informace naleznou zájemci na webu letonapryglu.cz.