Sluneční paprsky už mají sílu, a s nastávajícími měsíci jejich intenzita bude růst. Každý se těší na léto. A to nejen kvůli dovolené a na nabrání nové energie po dlouhé zimě. Přes to všechno ale máme jednoho strašáka ve skříni. Dusno, horko a nevlídno v našich domovech.

Foto: magmarelax.cz

Věděli jste, že střecha se rozpálí až na 85 stupňů Celsia?

STOP horku!

Pokud bydlíte v rodinném domku s plochou pultovou střechou, možná se vám v opravdu horkých letních dnech dost špatně usíná, protože interiér je přehřátý. V noci nepomáhají ani otevřená okna dokořán a stále se cítíte, jako by v domácnosti bylo zapnuté topení. A nejste daleko od pravdy, protože do místností opravdu může sálat teplo z něčeho horkého. A jsou to právě střechy.

Tento problém se může zdát, jako začarovaný kruh, který nemá jednoduché řešení. Prostory mezi stropem a střešní krytinou jsou malé a přístup je špatný. Ideální volbou je samozřejmě zateplení plochých střech. Mnohé technologie a materiály se ale do těchto stísněných prostor velmi složitě instalují a realizace bývá nekvalitní. Naštěstí však existuje materiál i metoda, které si poradí i se zateplením těchto prostor dokonale. Jediné, co je zapotřebí je malý vstupní otvor – vikýř, kterým dovnitř projde člověk.

Zdroj: magmarelax.cz

Systém MAGMARELAX – zázračná technologie

Ideální pro zateplení plochých je využití foukané minerální izolace MAGMARELAX. Izolace se nafouká pomocí hadice do střešních prostor a vytvoří souvislou izolační vrstvu. Systém MAGMARELAX dosahuje skvělých tepelně-izolačních hodnot a dokáže skvěle bránit pronikání tepla.

Zdroj: magmarelax.cz

Plochá střecha je pouze jeden typ střechy, kterou lze zateplit foukaným systémem MAGMARELAX, ale tento systém je vhodný i na další typy střech. Například u složitých nepřístupných střech není třeba zasahovat do konstrukce, a přesto zajistíme dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Jako jsou například vazníkové střechy.

Největší výhodou moderního zateplení je zejména rychlost realizace. Technologie foukání trvá většinou asi tři hodiny. Vše probíhá za běžného provozu domu, ani hospodyňka nepozná, že se něco děje. Pracovníci totiž nenatropí hluk, ani příliš nezvíří prach a nezanechají vůbec žádný nepořádek. Takže efekt vámi provedené investice pocítí během chvilky.

Zdroj: magmarelax.cz

Tři mouchy jednou ranou

Zateplení střechy vám pomůže odstranit hned tři problémy najednou. Pobyt v letních dnech v domě se stane vysloveně příjemným a v zimě naopak nebudete mít pocit chladu. Ale to nejlepší nakonec. Ročně ušetříte za topení.

Můžete v klidu šetřit jen na pěkné věci. Extrémy počasí už vás nerozhodí.

