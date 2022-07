Letní měsíce pro všechny představují čas odpočinku. Ale ne vždy se pro nás stanou příjemným. V místnostech, kde není klimatizace, se nedá vydržet. Letním sluncem rozpálenou střechou prostupuje teplo do obytných prostor.

Foto: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Nezateplenou plochou střechou sálá opravdu hodně tepla

Pokud bydlíte v rodinném domku s plochou pultovou střechou, možná se vám v opravdu horkých letních dnech dost špatně usíná, protože interiér je přehřátý. V noci nepomáhají ani otevřená okna dokořán a stále se cítíte, jako by v domácnosti bylo zapnuté topení. A nejste daleko od pravdy, protože do místností opravdu může sálat teplo z něčeho horkého. A jsou to právě střechy.

Tento problém se může zdát, jako začarovaný kruh, který nemá jednoduché řešení. Prostory mezi stropem a střešní krytinou jsou malé a přístup je špatný. Ideální volbou je samozřejmě zateplení plochých střech. Mnohé technologie a materiály se ale do těchto stísněných prostor velmi složitě instalují a realizace bývá nekvalitní. Naštěstí však existuje materiál i metoda, které si poradí i se zateplením těchto prostor dokonale. Jediné, co je zapotřebí je malý vstupní otvor – vikýř, kterým dovnitř projde člověk.

Technologie systém MAGMARELAX

Ideální pro zateplení plochých je využití foukané minerální izolace MAGMARELAX. Izolace se nafouká pomocí hadice do střešních prostor a vytvoří souvislou izolační vrstvu. Systém MAGMARELAX dosahuje skvělých tepelně-izolačních hodnot a dokáže skvěle bránit pronikání tepla.

system magmarelaxZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Máte šikmou střechu, nezoufejte!

Magmarelaxové izolace nejsou vynikající pouze pro domy s plochou střechou. Stejně vhodné jsou i pro domy se sedlovou střechou. Zateplení půdy pod šikmou střechou nabízí i další výhodu. Můžete si nechat vytvořit novou, velice atraktivní podlahu na půdě. Rozšíří se tak obytný prostor, čímž se významně zhodnotí dům. Podlaha je smontována jako konstrukce z OSB desek. Povrch je dokonale rovný a hladký. Dobře se udržuje a uklízí. Minerální vata se aplikuje zafoukáním přímo do konstrukce podlahy. Prostor půdy je okamžitě připraven k původnímu užívání.

foukaní mineralní izolaceZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Úspora k nezaplacení

Systém MAGMARELAX® dokonale utěsní i ty nejmenší skulinky. Zvýší požární odolnost domu a tlumí hluk. Nechutná hmyzu ani hlodavcům a zabrání vzniku plísní. Zateplení stropu posledního podlaží je nejrychlejším, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením zateplení. Ušetří až 30% nákladů na otop. Rozdíl teplot v obytných místnostech ucítíte hned po zateplení, a to průměrně o 5 stupňů.

Zateplení střechy vám pomůže odstranit všechny vaše problémy. Pobyt v letních dnech v domě se stane příjemným a v zimě zase udrží teplo.

závěrečná kontrolaZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Více najdete na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.