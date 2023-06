Jak lépe začít léto než párty u vody. Benátská noc v Kaplici tohle všechno slibuje. Přijďte tak 17. června na kaplické koupaliště. Čekat tu bude chill zóna, chybět nebude coctailový bar, čepované pivo a dobré jídlo.

Na kpupališti v Kaplici se 17. června uskuteční Benátská noc. | Foto: Se svolením AML Production

O hudební program se postarají dvě kapely. Tu prví netřeba představovat. Plzeňské uskupení UDG za to umí pěkně vzít. Jejich skladby jako Kurtizana nebo Motýl vás určitě nenechají sedět. Pop, rock, bigbít, hard rock, to vše můžete čekat od pražské kapely Černej kůň. Že je neznáte? Tak se přijďte podívat, co tahle parta umí na pódiu.

Vstupenky koupíte v síti goout.net, v předprodeji vyjdou na 230 korun, na místě za ně zaplatíte 300 korun. Vstup na akci je možný od 16 let, začátek je v 19 hodin. Akci pořádá AML Production.