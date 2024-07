Kultura, turistika, cyklistika, koupání, rybaření, houbaření - klasika letní sezóny v Chlumu u Třeboně.

Léto v Chlumu u Třeboně | Foto: Městys Chlum u Třeboně/archiv

Chlum znamená kopec. Tudíž v Chlumu a okolí se na kole nejezdí jen po rovině. Přes kopec je to kousek do sousedního Rakouska, kde je řada zajímavých tras. A Chlumsko - to jsou i místní části Mirochov, Žíteč a Lutová. Dvě posledně jmenované jsou vesnickými památkovými zónami.

Léto v Chlumu u TřeboněZdroj: Městys Chlum u Třeboně/archiv

Do Chlumu se v létě jezdí nejen na kola, ale také za vodou. Turisty přivítá rybník Hejtman, vybudovaný v 16. století Mikulášem Ruthardem z Malešova. Slouží jak ke sportovnímu rybaření, tak k rekreaci. Jeho břehy lemují kempy a penziony. V kempu Hejtman-jih se děti mohou vyřádit na tobogánu, nebo si užít jiné sportovní atraktivity. Dominantou Chlumu je jak jinak než kopec. Od rybníku Vás Křížová cesta zavede na Náměstí ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Kostel nechal postavit v roce 1745 Jan František svobodný pán z Fünfkirchenu jako poděkování, že přežil zasypání stavebním materiálem při stavbě střelnice. Událost připomíná nově zrestaurovaný kříž na Hejtmanské hrázi. Letos v březnu kostel zasáhl požár. Hasiči jej zvládli na jedničku, přesto se škody budou likvidovat ještě řadu měsíců.

Hejtman - ostrůvekZdroj: Městys Chlum u Třeboně/archiv

Letní sezóna v Chlumu je ve znamení řady akcí pod širým nebem. Posezení s hudbou si můžete průběžně vychutnat u restaurací a kiosků, zajít si na představení letního kina, zacvičit si jógu na ostrůvku… 5. července na chlumském Náměstí, kde se odehrává většina koncertů, Pekař a Tlustá Berta, 13. července přijedou hvězdy TV Nova, těšit se můžete na setkání s herci z oblíbených seriálů, vaření s MasterChefem, prodej kostýmů ze Zlaté labutě nebo Na lovu vyzkoušet soutěžní štěstí. 14. července si také na Náměstí můžete vychutnat dvojkoncert Vojty Nedvěda s kapelou Tie Break a Antikvartetu Dušana Vančury. Každou červencovou středu večer jsou připraveny prohlídky okolí kostela, speciální prohlídka s baterkami bude 16. července. 9. července se můžete vypravit na prohlídku jedné z nejstarších památek na jihu Čech, kostela Všech svatých v Lutové. Atrakcí léta je i multimediálně oživený drak na bývalém zájezdním hostinci U Saně v Třeboňské ulici.

Podrobný program s dalšími aktualizovanými informacemi hledejte na www.chlum-ut.cz. Rozhodně bude v létě v Chlumu a okolí co vidět, zažít, prožít, užít. Těšíme se na Vás!

Léto v Chlumu u Třeboně Zdroj: Městys Chlum u Třeboně/archiv