V DinoKinech uvidíte nový 3D film s Jitkou Čvančarovou a Martinem Stránským v hlavních rolích.

Foto: WEST MEDIA, s.r.o.

Jezdíte rádi na výlety, kde zažijete spoustu dobrodružství, zábavy, a ještě se něco nového dozvíte?

Pak je DinoPark přesně to, co hledáte! Největší síť zábavních parků v ČR, které najdete v Plzni, Liberci, Praze, Vyškově a nedaleko Ostravy.

A co nového je pro vás připravené pro sezónu 2023?

Především úplně nový film Ztracený svět!

V ceně vstupenky máte totiž 3D nebo 4D kino, které najdete v každém DinoParku. Nezapomeňte si tedy přijít prožít panoramatický příběh jedné takové bláznivé dovolené, kde dinosauři hrají hlavní roli!

A víte, že jinak je každý DinoPark úplně jiný?

Jen v Plzni uvidíte obrovského Apatosaurura, pod kterého se v pohodě schová celá školní třída i s paní učitelkou. Nově pro sezonu 2023 přibylo také stádo vysokých pohyblivých Brachiosaurů a s nimi také jedno robotické brachiosauří mládě. Těšit se také můžete na nejfotografovanějšího krále druhohor Tyrannosaura rexe, Triceratopse, který se hýbe a umí čůrat, Allosaura i Giganotosaura nebo největšího dosud objeveného dinosaura Argentinosaura. Vyzkoušet si také můžete skutečný druhohorní vichr v atrakci s názvem DinoHurikán, který vám svou silou sundá čepici z hlavy nebo pořádně pocuchá vlasy. V plzeňském DinoParku najdete také jednu vodní atrakci, která se jmenuje DinoStříkačka. Jeden pumpuje vodu a druhý míří na dinosaura, kterého se snaží za každou cenu potopit v malém přírodním jezírku. Pokud by vám pak vytrávilo a dostali jste chuť na občerstvení nebo i rychlý oběd, můžete navštívit DinoGril nebo DinoCafe. U každého jsou k dispozici teplé i studené nápoje, zmrzlina, a něco na zub. Velcí si tak v klidu posedí u kávy a malí zatím mohou objevovat svou první dinosauří kostru na paleontologickém hřišti. Nechybí ani prolézačky, houpačky a skluzavky, takže mezitím co se rodiče občerstvují, děti se bez problémů zabaví. Celý DinoPark se dá projít pohodlně pěšky i s kočárkem, cesty jsou lesní, ale dobře upravené. Jedinečné fotky do rodinného alba si pořídíte v otevřené tlamě Fotosaura nebo Lavičkosaura, nádherný výhled na ZOO a celé město zachytíte na vyhlídce u Brachiosaura. Své paleontologické znalosti prověříte u interaktivní hádací stěny, kde zapojíte kromě očí i hmat. Nakonec nemůže chybět ani obchod plný suvenýrů DinoShop, kde si na památku můžete vybrat z nabídky všeho možného s dinosauří tématikou. Jedním z nejoblíbenějších stánků je DinoTetování. Vydrží na těle i několik dní a děti si mohou vybrat z desítek motivů malých i velkých.

Tak přijeďte. Moc se na vás těšíme v druhohorách!

www.dinopark.cz/cz/plzen