Poslední roky nás horká léta stále více přesvědčují o výhodách letní dovolené v horách. Klima je tady příjemnější a možnosti vyžití záleží jen na vašich zájmech. Máme pro vás tři tipy, kam se vydat. Seřadili jsme je podle vzdálenosti z České republiky. Do nejbližších z nich dojedete již za necelých 7 hodin.

Foto: John Fredheim

Engadin Scuol Samnaun – turistická oblast v nejvýchodnějším cípu Švýcarska na samých hranicích s Rakouskem a Itálií je českými turisty neprávem opomíjená a jen tady projíždí do italských lyžařských středisek. Zastavte se tady jednou alespoň na pár dnů a budete okouzleni zadumanou přírodou údolí řeky Inn, rétorománsky En, odtud i název Engadin, v překladu zahrada řeky Innu. Nepotkáte tady davy turistů ani autokarové zájezdy, vydávají se sem většinou sami Švýcaři nebo milovníci přírody a aktivní dovolené. Najdete tu také jediný Národní park Švýcarska s informačním centrem v Zernez. Stále více návštěvníků přijíždí za terény pro horská kola. A které z míst si tady vybrat pro ubytování?

Zdroj: John Fredheim

Pokud se chcete věnovat především pěší turistice nebo cykloturistice a být tak trochu „zašití“ v horách, vyberte si Samnaun, jedinou bezcelní zónu Švýcarska, kterou se stala díky obtížné dostupnosti zejména v zimních měsících. Oblíbené zimní středisko spojené s Ischglem v létě pro ubytované nabízí řadu služeb zdarma – lanovky, vstup do místních lázní, muzea, provázené túry do hor a další. Městečko Scuol je centrem oblasti a v jeho historickém centru se budete cítit jako v romantické pohádce – domy s tradičními sgraffiti, v oknech záclonky s něžnými háčkovanými motivy a v truhlících za okny muškáty a nebo růžové převislé karafiáty. Lázeňské městečko bylo odjakživa vyhledáváno díky léčivé vodě z 11 minerálních pramenů. Návštěvu lázní Bogn Engiadina rozhodně musíte zařadit do vašeho programu a rezervujte si minimálně tři hodiny – čekají vás různé tipy lázní, saunový svět i venkovní bazén s okouzlujícím výhledem na okolní hory. Scuol je také poslední zastávkou Rhétské dráhy, neváhejte se odtud vydat i za vlakovým dobrodružstvím. Romantikům doporučujeme ubytování v některé tradiční vesnici jako Guarda, Sent nebo přímo na hranicích národního parku v S-charl.

Zdroj: Destinace Davos Klosters / Martin Bissig

Náš druhý tip je Davos Klosters. Ceněn je především vyznavači horských kol. Vznikají tady stále nové trasy a na své si přijdou jak začátečníci, tak špičkoví bikeři. Přizpůsobena je i nabídka Mountain Hotels, které nabízejí skvělou péči pro vás, ale i pro vaše kola. Najdete tu ale i širokou nabídku apartmánů. Samotný Davos je nejvýše položené město Evropy v nadmořské výšce 1.500 m s celou městskou infrastrukturou – restaurace, bary, ale i muzea a galerie. Davos Klosters vyniká také v nabídce pro ubytované hosty – nejen, že mají místní dopravu zdarma a lanovky za symbolické ceny, ale mohou si také denně vybírat z mnoha aktivit, které jsou pro ně připraveny v rámci Davos Klosters Premium Card. Chcete si vyzkoušet zajímavé nové sporty nebo nahlédnout blíže do života místních? To vše najdete v programu Davos Klosters.

Zdroj: © Gornergrat Bahn, 2017

Naším třetím tipem je Zermatt, ano to je třešnička na dortu. Místu, kam prostě alespoň jednou musíte, dominuje magická hora Matterhorn. V letošním létě budete moci vyzkoušet poprvé také spojení s Itálií Crossing Alpine – systém lanovek, který vás přepraví přes Malý Matterhorn až do italské Cervinie. Ostatně tady leží i nejvýše položená stanice lanovky v Evropě – ve výšce téměř 4.000 m n. m. Na turisty čeká bezpočet tras pro pěší i pro horská kola. Náročnost si zvolíte sami. Zermatt je jedno z míst bez automobilového provozu, auto zaparkujte v Täschi a dál už budete pokračovat vláčkem. Zermatt samotný překvapí příjemnou atmosférou, kde se mísí tradiční domy s políčky na předzahrádkách s hotely a to vše pod ohromujícím Matterhornem.

Zdroj: Swiss Travel System AG/Pascal Gertschen