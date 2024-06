Město Kravaře slaví letos 800 let od první písemné zmínky a pro své občany a návštěvníky chystá bohatý kulturní program.

Foto: Město Kravaře

Všechny akce během roku probíhají pod záštitou oslav letošního krásného výročí a zábava a společenské vyžití je připraveno pro všechny věkové kategorie

Ať už zavítáte během letních měsíců do zámeckého parku, areálu Mezivodek či na fotbalové hřiště, město Kravaře se bude těšit na setkání s vámi.

Zámecké pivní slavnosti

Poslední červnovou sobotu si na zámku přijdou na své všichni pivaři! Proběhne totiž další ročník Zámeckých pivních slavností! Těšit se můžete opět na pestrou pivní nabídku v režii místních spolků. Nebudou chybět ani drinky, limonády, skvělé jídlo a chill zóna s vodními dýmkami! Na pódiu se kromě místních kapel vystřídají také energičtí Nabooband a skvělý Nagauč, který sklidil velký úspěch na loňském Odpustu.

29.6. Zámecké Pivní slavnostiZdroj: Měsro Kravaře



Letní kina

Týden na to si můžete přijít užít jedinečnou atmosféru promítání pod širým nebem do zámeckého parku! 5. července se pobavíte u české komedie Aristokratka ve varu! Pokud vám to nevyjde, další letní kino se v Kravařích promítá v pátek 9. srpna v areálu SDH Kravaře. Opět to bude dílo české kinematografie – Prázdniny s broučkem. Tento večer bude také zpestřen Grill-festem, takže si jistě pochutnáte také na nějaké té dobrotě na grilu.

Letní kina v KravaříchZdroj: Město Kravaře

Swingové léto

Druhý červencový víkend se přesuneme do krásné doby swingu. Nabitý víkend plný tance, pohody a skvělého programu bude pro vás připraven v zámeckém parku. Sobotní hvězdou bude Martin Chodúr. Tento protančený víkend zakončí skvělé hudební seskupení Dolbend. Oblečte si retro kousky a na viděnou v parku!

12.-13.7. Swingové létoZdroj: Město Kravaře

Sportovní slavnost

Na své si v Kravařích přijdou také fanoušci fotbalu. Po loňském úspěchu oslav 100 let fotbalu, pořádá v sobotu 20. července MFK Kravaře Sportovní slavnost. Během celého dne nebudou chybět lákavá fotbalová utkání, výborné občerstvení a noční karneval s DJ BALUU.

20.7. Sportovní slavnostZdroj: Město Kravaře

Městské slavnosti

Top hlavní oslavou 800 let Kravař jsou určitě Městské slavnosti. Ačkoliv nás připomínka osmi set let provází celým rokem, tato akce bude celá věnována právě oslavě tohoto krásného výročí. Městské slavnosti proběhnou v sobotu 3. srpna. Program bude nabitý! Od slavnostní mše svaté v chrámu svatého Bartoloměje, přes průvod od kostela do zámeckého parku, kterého se zúčastní naše spolky, složky a organizace, až po kulturní program. V zámeckém parku přivítáme různé soubory, interprety a hudební kapely. Vystoupí například Xindl X. Dále tu budou sokolníci, připravena bude katovská dílna, lukostřelba, rytířské zbraně, ražba mincí či v neposlední řadě zookoutek. Zlatým hřebem bude ocenění osobností města.

3.8. Městské slavnostiZdroj: Město Kravaře



Kravařský Odpust

Kravařské léto nemůže být zakončeno jinak než Odpustem. Od 23.-26.8. bude v areálu Mezivodek pro vás připraveno spoustu pouťových atrakcí, bohaté občerstvení, chill zóny a také skvělá hudební čísla. V pondělí se s touto čtyřdenní slavností rozloučíme ohňostrojem a vystoupením kapely No Name!

Kravařský Odpust.jpgZdroj: Město Kravaře

Veškeré informace k oslavám najdete na webových stránkách města: www.kravare.cz nebo na FB Město Kravaře.