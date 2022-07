Mariánskohorská radnice má letos v plánu nejen množství investičních akcí, ale také mnoho zavedených i nových, kulturních a volnočasových aktivit. Na své si tak přijdou nejen rodiny s dětmi, nebo senioři, ale úplně všichni, co se rádi baví.

Festival Folková dolina | Foto: Statutární město Ostrava

Hned v červnu si mohou obyvatelé i návštěvníci Mariánských Hor prohlédnout výstavu při které si připomenou nejlepší investiční akce, realizované v obvodu. Jedná se o sezonní koncept, kdy je každý měsíc výstava na vybrané téma - 14 dní na Mariánském náměstí a 14 dní v místě zvaném Dolina na Fifejdách.

Červen bude v Mariánských Horách a Hulvákách patřit zejména sportu, v plánu je například turnaj v discgolfu, sportovní den na hřišti či turnaj v kopané. S discgolfem se mohou lidé seznámit v sobotu 11. června v parku „U Rakety“, kde so odehraje turnaj nazvaný O pohár starosty. Návštěvníky čeká například miniturnaj seniorů či tréninkový koš pro nováčky. Během odpoledního 2. turnajového kola bude od 13:30 hodin připraven také doprovodný sportovní program pro děti i rodiče, miniturnaj pro začátečníky a chybět nebude občerstvení.

Fotbalový turnaj O pohár starostyZdroj: Statutární město Ostrava

Multižánrový sportovní den pro rodiče a děti si návštěvníci užijí 19. června v areálu lukostřelby. Soutěžní odpoledne, ve kterém si mohou prověřit svou kondici nejen děti, ale také maminky a tatínkové začne ve dvě hodiny odpoledne. Účastníky čekají nejrůznější atraktivní disciplíny, zábava i legrace. Sportovci budou rozděleni podle věkových kategorií od nejmladších po nejzralejší, aby se mohli zapojit i babičky a dědečkové. A vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny od městského obvodu.

Další ročník fotbalového turnaje firemních družstev s názvem O pohár starosty Mariánských Hor a Hulvák se uskuteční v sobotu 25. června na hřišti TJ Slovan v Hulvákách. I letos se zápasy družstev odehrají na fotbalovém hřišti areálu Slovanu Ostrava. Diváci se kromě jednotlivých utkání mohou těšit také na fotbalový zápas malých benjamínků či účast zajímavých osobností ostravského fotbalu. Pro návštěvníky všech věkových kategorií bude připraven doprovodný program a zajištěno občerstvení.

V průběhu června se Mariánské Hory a Hulváky se vrátí k debatám s veřejností pod názvem Setkání se starostou. „Obnovujeme tradici pravidelných setkání s občany a nabízíme veřejnosti diskuzní setkání. Odehraje se v podobném formátu jako v „předcovidovém“ období, a to na čtyřech různých místech v obvodu, aby si každý mohl vybrat termín a místo návštěvy, které mu nejlépe vyhovuje,“ uvedl Patrik Hujdus.

Setkání občanů se starostou Patrikem HujdusemZdroj: Statutární město Ostrava

Na začátku prázdnin se chystá Sochařské sympozium. Umění a zručnost sochařů řezbářů budou moci návštěvníci Sochařského sympozia sledovat a obdivovat přímo na Mariánském náměstí v sobotu 2. července od 9 do 18 hodin a v neděli 3. července od 8 do 16 hodin. Patronem sympozia je autor mariánskohorského dřevěného betlému Pavel Herák. Sympozia se zúčastní desítka řezbářů z celé ČR, a pro které se o sobotním večeru 2. července od 19.30 do 22 hodin promění náměstí v otevřené neformální posezení u ohně s kytarou, písničkami, na které jsou všichni rovněž zváni. Sochy vzniklé na sympoziu budou po ošetření a impregnaci nainstalovány do expozice v Bendlově ulici na pařezy kaštanů, z jejichž kmenů byly vytvořeny. Přetvořeny rukama umělců se tak stromy vrátí na své místo.

Během prázdnin se lidé ještě mohou těšit na festival Folková dolina, jehož první ročník loni sklidil velký úspěch. Jedná se o autorský soutěžní hudební festival písničkářů, určeným pro celou rodinu. Sejdou se na něm písničkáři z řad mladých i zkušených místních muzikantů, kteří budou bavit návštěvníky svou tvorbou a budou se ucházet o přízeň nejen publika, ale zejména odborné poroty. Program festivalu doplní různé tvůrčí dílny, hlavolamy, soutěže a táborák s opékáním párků. Na festival pak naváže promítání letního kina.

Bohatý na program bude i začátek školního roku, kdy se mohou lidé těšit na první ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů, tradiční rozloučení s létem, které si oblíbily zejména děti či jedinečnou přehlídku plastových a papírových modelů.

"Samozřejmě nezapomínáme ani na zvířátka, kdy již nyní mohou obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák hlásit prostřednictvím adresy www.misspes.cz své zvířecí kamarády do soutěže Miss Pes a Mazlík a také na oblíbené celoroční akce, jako jsou velmi populární bazárky, výlety pro seniory nebo ozdravné a adaptační pobyty pro budoucí prvňáčky, které naše radnice organizuje v Chorvatsku," doplnil starosta obvodu Patrik Hujdus.