V září půjdeme rozhodnout o vedení Prostějova na další čtyři roky. V první vybereme nového primátora nebo primátorku města. Naši volbu proto hodně ovlivní, koho jednotlivá uskupení nominovala do svého čela. Šťastnou ruku ve výběru primátorského kandidáta měli občanští demokraté a nezávislé osobnosti města Prostějova, které povede do voleb současná náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Spousta dotažených projektů

Tu znají Prostějované nejenom z vedení radnice, ale zejména jako předsedkyni Okrašlovacího spolku, který do našeho města přinesl nejenom řadu nových zelených ploch, ale také mnoho kulturních, charitativních nebo volnočasových aktivit. Schopnost přicházet s novými nápady a dotahovat je do samého konce spojuje působení Milady Sokolové ve vedení radnice i v čele spolku. Seznam aktivit či projektů, které uvedla v život by byl opravdu hodně dlouhý. Stačí zmínit třeba novou kulturní scénu na nádvoří zámku, nové návštěvnické zázemí v Kolářových sadech, několik vln komunitního sázení stromů, kulturně-kulinářský Festival dobrého jídla v ulicích města, pravidelné dobrovolnické úklidy Hloučely, rozšíření květnatých luk ve městě, podpora prostějovských živnostníků v době covidu, obnovená tradice módních přehlídek v „městě módy“ či akce na podporu cestovního ruchu mířícího do Prostějova.

Stále mezi lidmi

Ke kladům Milady Sokolové ale také patří přístup k lidem. Setkává se s lidmi na obrovském počtu veřejných akcí i dobrovolnických aktivit. Prostějované ji mohou potkat v holinách při sázení stromů či úklidu Hloučely, v kroji při propagaci hanácké lidové kultury nebo na dýňové stezce mezi dětmi. Velmi aktivní je Milada Sokolová i na sociálních sítích, kde snad jako jediná z vedení města pravidelně reaguje přímo na podněty občanů.

Citlivý Prostějov

Veřejné i dobrovolnické aktivity Milady Sokolové navíc vyvrací všechny předsudky o tom, že by jako pravicová politička snad neměla vztah k sociální oblasti. Před několika lety například rozjela zimní rozdávání polévek potřebným nebo sloužila jako dobrovolnice Adry.

Její přístup dobře ilustruje jeden výrok z rozhovoru, kdy za svá mota označila slova jedné populární písničky „Když nemůžeš, přidej víc“ a „Slovo nejde? Neexistuje“. To je dobrá kvalifikace pro ženu v čele našeho města.

Kdo chce Miladu Sokolovou v čele města, ten volí její kandidátku číslo šest velkým křížkem na volebním křížku.

