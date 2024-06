V 32 prodejnách EVONA spustili letní slevovou akci již na konci června. Čeho všeho se sleva týká?

Foto: EVONA a.s.

Konečně to přišlo. Každoroční slevy širokého sortimentu dámské módy jsou tu. Slevy přišly dokonce o měsíc dřív a dle vyjádření ředitele firmy EVONA, ing. Stanislava Pantůčka, budou letos větší a zasáhnou širší škálu zboží z nabídky prodejen a e-shopu EVONA.

A jak nám ing. Pantůček sdělil, tak bude každý týden nabízeno ve slevě další a další zboží. Slevy se již rozběhly a od 1. července poběží pěkně zostra. Ve zlevněné nabídce tak najdete širokou škálu sukní, dámských letních trik, podprsenek a pánských kraťasů se slevou 50 %. Jak vidno, tak EVONA nezapomíná se svojí nabídkou ani na muže. Tak je možné nakoupit ve slevě mimo zmíněných kraťasů pánské plavky, trenky a ponožky. Ale tím výčet slev zdaleka nekončí. Dámy zase najdou v nabídce také tuniky, legíny, pyžama apod. Bezkonkurenční nabídkou budou například 3 páry kotníkových ponožek pro pány, dámy i děti za pouhých 39 Kč.

Zdroj: EVONA a.s.

V EVONĚ mysleli i na to, aby se na každého zákazníka dostalo a měl šanci nakoupit kvalitní české zboží za jedinečnou cenu. Proto budou v prodejnách doplňovat každý týden nové a nové slevy. A to až do konce července. Ale jak to známe z jiných obchodů, tak se to nejzajímavější zboží za nízké ceny rychle vyprodá, tak určitě není dobré s nákupem otálet.

Zdroj: EVONA a.s.

Zeptali jsme se ing. Pantůčka i na připravované novinky. Jednou z mnoha novinek, do které vkládá EVONA velká očekávání, se objeví na pultech již příští týden. Jedná se o letní šaty Bonka, které mají stále žádanější áčkový střih a na spodním díle jsou doplněny o volán. Při jejich výrobě byl kladen důraz nejen na krásu, ale i toleranci k postavě. Šaty jsou vhodné do města nebo například na cesty k moři. Pokud je obléknete přes plavky, tak se okamžitě stanete dámou a můžete bez obav vyrazit i do luxusní restaurace nebo kavárny.

Zdroj: EVONA a.s.

Kde všude mohou zákazníci najít prodejny EVONA lze shlédnout přehledně na stránkách www.evona.cz. Během jara se síť prodejen rozrostla o 3 a dnes jich je celkem 32. A v jednání jsou další 3 prodejny EVONA, což dokládá snahu českého výrobce být svým zákazníků stále blíž.

Ale ani zákaznice z míst, kde nenajdou prodejnu EVONA, nemusí zoufat. K nákupu mohou zvolit e-shop, kde se navíc všechny naše novinky objevují v předstihu. Na druhou stranu z nabídky e-shopu novinky také nejrychleji mizí.