Pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením v podobě speciální dopravy, motivace lidí bez domova k zisku pracovních návyků „Třinecká stravenka“ a projekt „Na cestě z Ulice“ … To jsou novinky v sociální oblasti statutárního města Třince.

Foto: Statutární město Třinec

SPECIALIZOVANÁ DOPRAVA

Od srpna 2023 začne v Třinci fungovat nová služba, určená pro přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením. Ve zkušebním provozu bude tato služba realizována s využitím vozidla Charity Třinec. Specializovaná doprava bude zajišťována 3x týdně. Od nového roku bude k dispozici nový vůz, který město získá od Nadace Charty 77 – Konta Bariéry.

Nadace spolupracuje na realizaci projektu se společností Česká lékárna Holding, a.s., a sítí lékáren Dr. Max. Automobil bude následně upraven tak, aby jím bylo možno přepravovat i osoby na invalidním vozíku.

První krok k uskutečnění této myšlenky udělala městská rada na jaře roku 2022, kdy na své 113. schůzi schválila záměr zřízení této specializované dopravy a zároveň schválila žádost o poskytnutí daru v rámci projektu „Taxík Maxík“.

„Potřeba zřídit tuto službu pro občany města se ukázala zejména v loňském roce, kdy probíhala rekonstrukce nadjezdu v centru města a pro některé občany byly hůře dostupné zdravotní služby v části Podlesí. Začali jsme tedy hledat cestu, jak tuto službu dlouhodobě zajistit,“ vysvětlil náměstek primátorky Radim Kozlovský.

V pilotním projektu bude vozidlo v provozu 3x týdně, a to v pondělí,

středu (7–15) a pátek (7–13). Přeprava bude sloužit seniorům od 65 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, zejména pro přepravu k lékařům, do zdravotnických zařízení či na úřady. Projekt je realizován ve spolupráci s Charitou Třinec. Finančně jej zajišťuje statutární město Třinec. Službu se v rámci své společenské odpovědnosti rozhodla podpořit firma DONGWON, a to částkou 100 000 Kč.

„Statutární město Třinec se vždy snaží reagovat na potřeby svých občanů, zejména těch, kteří jsou z různých důvodů sociálně či zdravotně znevýhodnění. Zároveň však s péčí řádného hospodáře hledá cesty, jak tyto potřeby zajistit v požadované kvalitě co nejefektivněji,” uvedl náměstek primátorky Radim Kozlovský.

Cena je nastavená jako zónová, v rámci území Třince tzn. 50 Kč/jízda v jednom směru. Jestliže se občan potřebuje dostat například ze sídliště Terasa do nemocnice, uhradí 50 Kč. Když se potřebuje dostat za hodinu z nemocnice zpět domů, zaplatí dalších 50 Kč. Cena jízd mimo katastr Třince bude zpoplatněna částkou 12 Kč/km.

„Součástí služby bude i přiměřený doprovod či pomoc před a po ukončení jízdy. Případně i v průběhu, kdy třeba na cestě od lékaře bude chtít klient vyzvednout léky v lékárně,“ dodává náměstek primátorky.

PROJEKT „TŘINECKÁ STRAVENKA“

Padnout na dno může být velmi rychlé a snadné. Může k tomu přispět ztráta práce, zdravotní problémy, rozvod, závislost nebo jiné složité životní situace, které jedinec nezvládne. Cesta zpátky k běžnému životu je však velmi náročná, a čím více let pak člověk bez domova prožije na ulici, tím hůř může časem mobilizovat síly k návratu.

Podpořit osoby bez přístřeší a zároveň přispět k většímu pořádku ve městě se rozhodlo i statutární město Třinec. Po vzoru Českého Těšína a dalších měst nyní spouští projekt „Třinecká stravenka“. Osoby bez přístřeší budou mít možnost vždy jednou týdně v rozsahu dvou hodin dobrovolně uklízet pod vedením koordinátora, jenž je zaměstnancem magistrátu, veřejná prostranství ve městě. Tím si vyslouží odměnu v podobě stravenek, za které si mohou koupit potraviny.

Zdroj: Statutární město Třinec

Úklidovou „četu“ je možné od půlky června potkat zejména v okolí náměstí Míru, hvězdárny či Pod břehem. Pracovní pomůcky i svoz nasbíraných odpadů zajistí město, které tak příslovečně „zabije dvě mouchy jednou ranou“ – jednak přispěje k úklidu a větší čistotě prostředí a jednak vyjde vstříc osobám bez přístřeší. „Věříme, že aktivizace osob bez přístřeší a znovuzískání pracovních návyků jim může pomoci na jejich cestě z ulice zpátky do běžného života a že se projekt osvědčí a bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedla náměstkyně Pavla Golasowská.

PROJEKT NA CESTĚ Z ULICE

Do konce roku se budou v ulicích Třince objevovat pracovníci odboru sociálních věcí a dobrovolníci, kteří budou veřejnost motivovat k žádoucímu chování k lidem bez domova. Tím, že bezdomovcům na ulici darujeme peníze, se jejich problém nevyřeší. Bohužel je tomu přesně naopak.

„Každý má možnost postavit se na vlastní nohy. V první řadě ale musí chtít,“ uvedla Pavla Golasowská, náměstkyně primátorky pro úsek sociální prevence, a dodala: „Každou částkou, kterou darujeme, zmenšujeme možnost lidem, většinou závislým na alkoholu, vrátit se zpět do normálního života.“

Náměstkyně primátorky byla v rámci setkání s občany před několika obchodními domy, kde na téma bezdomovectví diskutovala a rozdávala informační letáky, překvapená znalostmi lidí o formách sociální pomoci: „Občané mají povědomí o tom, jak je pomoc města rozsáhlá a že nám není osud těchto lidí lhostejný. Máme zde azylové domy, noclehárny, propracovaný systém pomoci lidem v nouzi, systém podpory návratu do života a zapojení se do práce. My chceme lidem z ulice pomoci zpátky."

První den kampaně proběhl v pondělí 22. května 2023 a během necelých dvou hodin diskutovali zástupci města s více než stovkou občanů. Před jednou z prodejen jsme byli svědky, jak starší dáma vyhubovala bezdomovci za to, že ji podvedl. Dala mu 40 korun a on si koupil rohlík a pivo. „Už vám nepomohu, oklamal jste mě, říkal jste mi, že chcete peníze na jídlo,“ zlobila se. Jak potvrdil Vlastimil Starzyk z odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince, žebrota je v Třinci zakázána vyhláškou. „Empatie je krásná vlastnost, je to důkaz lidskosti, ale nejvíce těmto nešťastným lidem pomůžete, když je odkážete na pomoc terénních a sociálních pracovníků,“ říká Vlastimil Starzyk.

Zdroj: Statutární město Třinec

Pokud se občané cítí bezdomovci obtěžováni nebo ohroženi, mohou volat strážníky nebo policisty. „Nesetkáváme se zatím naštěstí s agresivním chováním bezdomovců. Postupujeme v souladu s legislativou, která nám bohužel mnoho příležitostí k efektivnímu řešení nedává. Těm osobám bez domova, které obtěžují své okolí například žebráním nebo porušováním veřejného pořádku, se snažíme pobyt na ulici co možná nejvíce „znepříjemnit“ naší stálou přítomností a dohledem nad jejich případným protiprávním chováním. Je to psychicky náročná a nekončící práce, ale nemáme zatím žádnou účinnou oporu v zákonech, jak tento negativní sociální fenomén vymýtit. S uvedenou problematikou se potýkají všechna města“, uvedl zástupce ředitele Městské policie Třinec Robert Krejčí.

Slova náměstkyně potvrzuje terénní pracovník, který žil 12 let na ulici, Pavel Cieslar z Třince. „Vyžebrané peníze šly většinou do alkoholu. Změna je o hlavě a tu musíte mít čistou. V hlavě musí padnout rozhodnutí. Našel jsem sílu a víru v Boha. Měl jsem štěstí na lidi kolem sebe, kteří mi pomohli vrátit se zpět. Ale vše bylo na mně, já jsem musel chtít. Nyní mám novou partnerku, nový život, práci. Chci pomoci třeba jen jednomu z ulice pryč,“ uvedl bývalý bezdomovec, který se aktivně zapojuje do osvětové činnosti.

V Třinci je evidováno 125 bezdomovců, přičemž 36 z nich „žije“ přímo na ulici – bez jakéhokoli využívání nabízených služeb pomoci. Celková kapacita azylových domů je 68 míst (pro muže 50 míst, pro ženy 18 míst) a obsazenost se pohybuje kolem 80 až 90 %. K dispozici je i azylový dům pro rodiče s dětmi s kapacitou 24 míst a obsazeností cca 80 % (dle údajů z loňského roku).