Odbornou konferenci na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje Znojemska pořádá destinační společnost ZnojmoRegion každoročně na podzim, a vždy s novým aktuálním tématem. Tím letošním, po cykloturistice a obnově památek, je VODA – jako fenomén krajiny i turistiky.

Pozvánka na konferenci ZnojmoRegionu, která se uskuteční 30. 11. 2023 ve znojemském Centru Louka. | Foto: ZnojmoRegion/archiv

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se ve znojemském Centru Louka opět po roce setkají starostové měst a obcí, podnikatelé i zástupci neziskových společností z celého Znojemského okresu – všichni, kteří mají něco společného s cestovním ruchem a regionálním rozvojem. Právě pro ně totiž ZnojmoRegion pořádá speciální akci, která prakticky seznamuje s aktuálním děním, novinkami a trendy v oboru, představuje odborníky na dané téma a inspirativní příklady z jiných částí republiky, ale hlavně seznamuje s aktuálními a plánovanými dotacemi určenými pro rozvoj regionu i turistických služeb. Účastník celodenní konference tak odchází nejen s informacemi, co a jak by mohl zrealizovat, ale i kde na to vzít peníze (a to nejen z dotací Jihomoravského kraje, ale i jednotlivých ministerstev či programů EU).

Letošní ročník konference se zaměří na téma VODA, a to jak z pohledu krajinářského, tak z pohledu turistického. I letos bude program konference (od 9 do 16 hod.) plný významných jmen a zásadních prezentací. Dopolední blok se zaměří na informace z Jihomoravského kraje (JMK) a dotační možnosti, odpolední pak na příklady dobré praxe a praktické návody „Jak na to…“.

1/6 Zdroj: ZnojmoRegion/archiv Konference ZnojmoRegionu představí i novou dotaci Jihomoravského kraje, která bude od roku 2024 podporovat vodáckou infrastrukturu. 2/6 Zdroj: Ondřej Bednařík pro ZnojmoRegion Voda jako fenomén krajiny i turistiky je pro oblast Znojemska zásadním tématem (hrad Bítov a zátoky Vranovské přehrady). 3/6 Zdroj: ZnojmoRegion/archiv Představí se i Cena za krajinu – ocenění pro projekty, které úspěšně bojují s klimatickými změnami a např. pomáhají zadržování vody v krajině. 4/6 Zdroj: Znojemská Beseda Centrum Louka ve Znojmě bude 30. 11. 2023 hostit konferenci ZnojmoRegionu na téma „Voda – fenomén krajiny i turistiky“. 5/6 Zdroj: Ondřej Bednařík pro ZnojmoRegion Jedno z důležitých témat představených na konferenci bude výročí 90 let od dostavby Vranovské přehrady a odstartování zdejšího rekreačního boomu. Výročí nastane v roce 2024 a bude patřit k TOP turistickým akcím roku. 6/6 Zdroj: ZnojmoRegion/archiv Pozvánka na konferenci ZnojmoRegionu, která se uskuteční 30. 11. 2023 ve znojemském Centru Louka.

Úvod bude patřit projektu možného propojení Dunaje s řekou Dyjí a ocenění pro jihomoravské projekty bojující proti změnám klimatu „Cena za krajinu“, které představí náměstek hejtmana JMK, Ing. Jan Zámečník. Aktuální dotační tituly JMK, včetně úplně nových pro rozvoj vodácké infrastruktury a na podporu hospodářsky slabých regionů (kam patří i Vranovsko a Hrušovansko ve Znojemském okrese), představí zástupci odboru regionálního rozvoje JMK. Vystoupí také ředitel Integrovaného operačního programu pro Jihomoravský kraj (IROP) Mgr. Ljubomir Džingozov z Centra pro regionální rozvoj ČR, který představí novou výzvu IROP č. 82 – Cestovní ruch (pro ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov) a téma Voda ve veřejném prostranství. Za Povodí Moravy vystoupí Ing. Marie Kutílková, ředitelka Závodu Dyje, a také samotný ZnojmoRegion představí svůj velký projekt plánovaný na rok 2024 k výročí 90 let dokončení Vranovské přehrady a zahájení tamního rekreačního boomu.

Na příkladu lomu Janičův vrch u Mikulova se představí fungující symbióza ochrany přírody CHKO Pálava a regulovaného turistického provozu v rukou soukromého vlastníka. Jako inspirativní příklad dobré praxe bude představen Biotop Kotynka města Dobřany anebo unikátní projekt Živá voda v Modré na Kroměřížsku. Dojde i na názornou inspiraci pro výstavbu netradičních hřišť s vodními prvky nejen pro děti. A seznámení proběhne i s vodáckými aktivitami na splavné řece Dyji a novým krytým bazénem Znojmo-Louka. Ten si také budou moci účastníci osobně prohlédnout po skončení oficiálního programu konference při komentované prohlídce od 16 hod.

Konference ZnojmoRegionu je vždy neziskovou akcí, a díky dotaci od Jihomoravského kraje je letos pro všechny účastníky zdarma. Je přístupná všem předem registrovaným zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy destinační společnosti ZnojmoRegion. Jedinou podmínkou účasti je registrace on-line na tomto odkazu: https://1url.cz/@konference-voda-znojmoregion.

Na místě bude díky spolupráci se SOŠ Dvořákova Znojmo po celý den zajištěno občerstvení, a to včetně oběda formou teplého bufetu. Parkování (bezplatné) je možné hned u budovy Centra Louka, případně na sousedním velkokapacitním parkovišti před Louckým klášterem (také zdarma).

Více informací o všech konferencích pořádaných destinační společností ZnojmoRegion najdete na webu: https://znojmoregion.cz/cs/konference.

Zdroj: kr-jihomoravsky.czKonferenci ZnojmoRegionu 2023 finančně podpořil Jihomoravský kraj