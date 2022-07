Hotovo, dohodnuto. Polský kanonýr Robert Lewandowski mění působiště. Po osmi sezonách v dresu Bayernu Mnichov zamířil do slunného Katalánska. Bavoři za nejlepšího střelce Bundesligy inkasují 50 milionů eur. Po letech nadvlády Messiho a CR7 tak letos uvidíme opět výživný duel o krále střelců Španělska. Loni tuto statistiku suverénně ovládl Benzema s 27 góly. Rivalitu mezi Realem a Barcelonou tak čeká další zajímavá kapitola.

Foto: QUENYA technologie, s.r.o.

Bayern truchlí. Střelec 344 soutěžních branek si vynutil přestup do Barcelony. Mnichov tak přichází o jednoho z nejlepších útočníků světa. Ozývají se ale i hlasy, že pro Bayern není odchod Lewandowskeho až takový problém. Zvažte sami. Přišel k nim zdarma, za rok mu končila smlouva , je mu 33 let a sám hodně toužil po nové výzvě. Mnichov za něj inkasuje padesát milionů, což je o dvacet více, než za kolik koupil Sadia Maného z Liverpoolu. Tak jako tak by Bayern musel brzy řešit éru bez polského útočníka a takhle na tom ještě vydělal. Fotbalová komunita se také diví přestupové politice Barcelony. Lewandowki bude bez pochyby velkým přínosem, ale stojí hodně peněz a není nejmladší. Katalánský velkoklub má obrovské dluhy a finanční potíže, kvůli kterým musel odejít třeba Lionel Messi nebo Antoine Griezmann. V útoku navíc vznikne s Memphisem Depayem, Ferránem Torresem a Pierrem-Emerickem Aubameyangem poměrně velký přetlak. Pokud ale vynecháme finance, tak si Barca přivádí do útoku ohromnou zbraň, se kterou chce konkurovat rivalovi z Madridu, který loni vyhrál španělský superpohár, La Ligu i Ligu mistrů. Hlavní ofenzivní silou Bílého baletu byl v uplynulé sezoně Karim Benzema, který je podle mnohých fanoušků i novinářů hlavním favoritem na vítězství Zlatého míče. Benzemu by Barcelona letos ráda překonala právě s Lewandowskim, který za poslední tři roky nikdy nedal v Bundeslize míň než třicet čtyři branek. Na konkrétní bilanci polského útočníka v La Lize už si nyní můžete vsadit u Fortuny se speciálním bonusem pro fanoušky fotbalu. Zajímavé kurzy jsou vypsané na konkrétní počet gólů, který Robert překoná nebo na to, jestli se stane nejlepším střelcem Španělska i Ligy mistrů. Vzhledem k parádní gólové formě Lewandowskeho a podpoře, které se mu v Barce dostane, jde o zajímavou sázkařskou příležitost. Týmy z druhé poloviny tabulky v La lize by navíc pro takového útočníka měly být snadné sousto.

V ligové tabulce týmů už to možná tak jednoznačné nebude. Real Madrid sice přivedl do týmu pouze Auréliena Tchouaméniho a Antonia Rüdigera, ale jak ukázala loňská sezona, Los Blancos pod trenérem Ancelottim hrát prostě umí. Naopak Barca se herně i výsledkově trápila a ani letošní forma není nic jistého. Do celkového pořadí by mohlo promluvit i Atlético, které předloni ligu vyhrálo. Smlouva skončila Luisi Suárezovi, kterého nahradil Alváro Morata, který se vrátil z hostování. Kádr posílil ještě Axel Witsel nebo mladý záložník Samuel Dias Lino, který loni zářil v portugalském Gil Vicente. Španělská nejvyšší soutěž startuje druhý víkend v srpnu a sledovat ji můžete třeba na Fortuna TV.

