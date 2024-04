Ochranu památek stejně jako moderní realizace má architekt Martin Líbal doslova v krvi. Na kontě má vše od rekonstrukcí kaplí, přes rodinné domy až po návrhy restaurací. Má na co navazovat. Jeho otcem je nestor české památkové péče Dobroslav Líbal, který se zasloužil o zapsání Kutné Hory na seznam UNESCO a stal se jejím čestným občanem.

„Projekt Moderní Malín je utopený v dolíku, takže ani pohledově z památek v centru Kutné Hory nemůže nijak rušit,“ říká Líbal | Foto: VYŠEHRAD atelier

V rozhovoru Líbal komentuje aktuální situaci kolem rezidenčního projektu Moderní Malín v Kutné Hoře od investiční společnosti MARLO, který má vzniknou v blízkosti hlavního nádraží a kolem kterého se v posledním roce vede velká debata.

Co vy jako architekt, který stál u mnoha významných památkových projektů, říkáte na projekt Moderní Malín?

Základní koncepce, tedy že u hlavního nádraží má vyrůst bytová výstavba, což předpokládá i platný územní plán, je správná. Ve městě, jako je Kutná Hora, nepochybně moderní areál pro bydlení k nádraží patří. S názory, že na místě nemá být nic nebo jen rodinné domy, aby nedošlo k narušení rázu Kutné Hory nebo přilehlého Malína se neztotožňuji. Dovedu si ale i představit úpravu projektu. Jsem příznivcem jemnější architektury, je to ale spíš otázka designu, než celkové koncepce. Ta se mi zdá dobrá

Váš otec Dobroslav Líbal se zasloužil o zápis Kutné Hory na seznam památek UNESCO, vy sám se v památkové péči pohybujete desítky let. Myslíte, že může takový projekt ohrozit status Kutné Hory?

Na dobu, kdy se Kutná Hora zapisovala na seznam UNESCO, si moc dobře vzpomínám, s řadou odborných záležitostí jsem otci pomáhal. Ohrožení statusu Kutné Hory v tomto případě ale vylučuji. Četl jsem tiskovou zprávu vydanou Českým národním komitétem Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, který můj otec kdysi zakládal, a která něco takového naznačuje. Nechci určitě nikoho kritizovat za to, že sdělil svůj názor, ohrožení statusu UNESCO je ale v tomto případě nesmysl. To jsou věci, které se řídí přísnými, ale zcela jasnými pravidly a záměr se nachází mimo ochranné zóny.

Kutná Hora má velkou historii péče o své památky a zásluhou vedení města zejména z 90. let minulého století se je podařilo obnovit. Není ale cestou pro budoucnost celé město zakonzervovat. Naopak je skvělé, že se Kutnou Horu podařilo jako živé místo zachránit a je potřeba pracovat na tom, aby se rozvíjelo dál.

Velký tématem je výška projektu, kterou sice územní plán neomezuje, ale místním se právě to nejvíc nelíbilo.

Čistě z pohledu památkové ochrany je třeba říct, že podoba projektu včetně výšky v této lokalitě problém není. V Kutné Hoře a určitě i blíže historickému centru, než je hlavní nádraží, se bohužel nachází řada velice nehezkých staveb včetně vysokých paneláků a se statusem Kutné Hory to nic neudělalo. Není důvod, aby na to měla negativní dopad moderní architektura, která je tak vzdálená od památek. Nehledě na to, že je projekt utopený v dolíku, takže ani pohledově z památek v centru Kutné Hory nemůže nijak rušit.

Rozumím tomu, že se výška nemusí líbit obyvatelům Malína, kteří mají své domy v blízkosti záměru. Je asi dobré o tom se samosprávou a lidmi diskutovat, ale věcně tam problém není. V Malíně jsou dva historicky cenné kostely, ale ani do jejich ochrany projekt nezasahuje.

V médiích se dnes píše o rozšířeném fenoménu NIMBY, anglicky „not in my backyard“ čili „ne na mém dvorku“, který podle mnoha architektů a investorů dokáže zablokovat i kvalitní projekty. Vnímáte taky tento problém?

To samozřejmě není nová věc, ale faktem je, že dříve bylo daleko snazší domluvit se a projekty realizovat. Dnes často projekty stojí kvůli malichernostem nebo byrokracii, a také proto se v ČR staví málo a pomalu. Naše města přitom potřebují kvalitní moderní architekturu, aby se mohla dál rozvíjet. I ty krásné památky potřebují, aby kolem nich byl život.

Investor, který chce projekt realizovat, si veřejně stýská, že s ním samospráva odmítá vést dialog o úpravě projektu. Samospráva zase informuje o tom, že projekt je v rozporu s územním plánem a že je potřeba ho přepracovat. Jak z toho ven?

Nejsem v detailu, územní plány jsou složitá věc, takže jestli něco je, nebo není v rozporu s územním plánu může být otázkou výkladu, kterou často rozhoduje až soud a výsledek je těžké předvídat. Proto je potřeba se na věcech dohodnout. Jestliže investor a jeho architektonické studio dokládají, že postupovali v koordinaci s úřady podle územního plánu, a samospráva v Kutné Hoře tvrdí, že postupoval špatně a projekt je v rozporu s územním plánem, tak by mi v normální společnosti přišlo rozumné se sejít a domluvit se, jak tedy má projekt vypadat, aby byly spokojené všechny strany.

Investor musí být připravený projekt upravit a úřady a město musí být připraveny říkat, jak ho má upravit. Na konci by měl být kompromis – tedy ne, že jedna strana řekne, že tam nebude nic, a druhá řekne, že jedině třináct pater. To bych si přál ze své pozice člověka, který má rád Kutnou Horu a její památky, a jako architekta, který fandí moderním investicím.

Martin LíbalZdroj: Archiv Martina LíbalaMartin Líbal (*1941) je významný český architekt a designér. Známý je například jeho návrh ateliéru v podkroví Jana Švankmajera na Novém Světě, realizace komplexu vináren Blatnička ve staroměstské Michalské ulici nebo návrhy interiérů pro kultovní vinárny U Vávrů na Vinohradech, U Klíčů na Malé Straně nebo restauraci Praha v Berlíně. Věnoval se také památkové péči, rekonstruoval například kapli svaté Ludmily a Marty v Přední Kopanině nebo realizoval prezentaci pozůstatků románských domů v obchodním centru Palladium.