V letošních komunálních volbách kandiduje ODS společně se Sportovci. Chtějí Liberec probudit a rozhýbat.

Rozhýbeme Liberec. | Foto: ODS

Chcete probudit Liberec, co to znamená?

Než se pobavíme o tom, co se musí udělat a co se neudělalo, rád bych zdůraznil, že vnímáme, co se děje okolo nás. Mluvíme s lidmi a rozumíme jejich starostem, co bude na podzim a v zimě. Rozhodně budeme rychle a pružně reagovat na vyvíjející se situaci, když to půjde, budeme dále investovat, a když ne, zajistíme, aby jezdila městská hromadná doprava, aby město fungovalo, aby děti neseděly ve škole v čepicích a rukavicích, zajistíme bezproblémový svoz odpadu a ostatní věci nutné pro chod města.

Co tedy podle vás Liberec potřebuje a co se neudělalo?

Málo se investovalo, nestavělo se. Chybí kvalitní investiční plán dalšího rozvoje. Před čtyřmi lety jsme po něm v koalici volali. Po zhruba třech letech máme k dispozici tabulku, která je souhrnem všech potřeb města za 7 miliard, aniž by jim někdo dal konkrétní priority. Když se dnes projdete po Liberci, máte pocit, že město nežije, chybí mu jiskra. Jsem hrdý Liberečák, zdejší příroda, okolí a lidé jsou nejlepší. Město a jeho obyvatelé si rozhodně zaslouží více než jenom se „starat“.

Není ODS náhodou poslední čtyři roky součástí městské koalice.

Ano, a koalice má velkou převahu. Je mi líto, že u našich partnerů často chyběla vůle věci dotahovat. Já osobně mám rád, když se dodržuje slovo a smlouvy. Více než 2,5 roku jsme bojovali za družstevní byty a lidé naštěstí získají, co jim patří. V programu jsme měli dokončení územního plánu a je hotovo. Rekonstrukci bazénu a přípravu projektové dokumentace bohužel zdržel Covid. Projekt na zvelebení okolí přehrady je ve fázi projektování a čekáme, až Povodí Labe začne, abychom se k němu připojili. Rekonstrukce Liebiegova paláce by měla být hotová v říjnu. Zvýšení počtu parkovacích míst se po malých kouscích daří. Vyzvednul bych 53 nových míst za Hokejkou, nově rekultivovanou plochu na Dobiášce, kde lze odstavit až 100 aut, 20 parkovacích míst u Kláštera. A projektů na nová parkovací místa nebo úpravu stávajících je v procesu hned několik, např. Rychtářská, Gagarinova, Hlávkova a další.

Proč kandidujete s Unií pro sport a zdraví?

Sportovci jsou skvělý partner, profesionálové. Rozumíme si programově a lidsky, protože se nikdy nevzdávají. Mají fantastické výsledky v práci s mládeží, do toho ještě rozvíjejí sportovní infrastrukturu a často to dělají ve volném čase.

