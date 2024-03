Kam jít v Liberci za odpočinkem a za zábavou, když je plavecký bazén mimo provoz?

Foto: Spa.cz

Liberečtí se musí od dubna smířit s tím, že je liberecký bazén mimo provoz. Plánovaná rekonstrukce nevyhovujícího objektu má trvat dva roky. Alternativou pro všechny, kteří milují vodu a zábavu je tu Hotel Babylon Liberec.

Zábavní centrum s aquaparkem, kongresové centrum a hotel pod jednou střechou patří mezi největší turistická lákadla v Libereckém kraji již více než 25 let. Při příjezdu do města od Prahy jde o nepřehlédnutelnou dominantu, která vznikla na místě slavné bývalé textilní továrny Hedva.

Centrum Babylon sice plnohodnotnou náhradu 50metrového bazénu nenabízí, ale o zábavu a relaxaci tu opravdu není nouze. Wellness centrum s rozlohou více než 1 000 m2 prošlo rekonstrukcí v roce 2007 a nabízí prostor pro odpočinek těla i mysli. Patří k největším prostorům svého druhu v celé České republice a najdete tu sauny, vířivku nebo třeba parní komoru ve stylu antických lázních. Do wellness centra smí děti až od 15 let.

Zdroj: Spa.cz

Pokud ovšem do Liberce vyrážíte s rodinou, pak vám Babylon nabídne tolik atrakcí a možností k trávení volného času, že snadno dokážete zabavit děti i na dlouhé hodiny. Zejména o víkendech i prázdninách sem za zábavou a dobrodružstvím míří rodiny z celé České republiky, ale i nedalekého Polska či Německa. Nejoblíbenější variantou je rodinný pobyt s neomezenou zábavou. V rámci tohoto balíčku, který lze rezervovat na 1, na 2 nebo na 3 noci si lze užít volný vstup do aquaparku s originálními steampunkově laděnými interiéry a se 4 tobogány. Dále je součástí pobytu Lunapark, Funpark, volný vstup do vědeckých zábavních center IQpark a IQlandie a navíc na vás ještě čeká 18jamkový indoor Adventure Golf a volná vstupenka do liberecké ZOO. Podívejte se na všechny wellness pobyty hotelu Babylon.

Komfortní ubytování v Liberci najdou hosté Babylonu v pokoji typu Superior. Hotel je přímo propojený se zábavním centrem i aquaparkem a v areálu kromě jiného najdete i mnoho barů a restaurací, kde si lze pochutnat na specialitách české i světové kuchyně. Součástí balíčku je bohatá bufetová snídaně. Po výčtu všech atrakcí, které pobytový balíček zahrnuje, je jasné, že se pobyt v Babylonu vyplatí i finančně.

Návštěva tohoto rozsáhlého komplexu je nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu. Je to skvělý výletní cíl, pokud hledáte místo, kde se žádný člen rodiny nebude nudit a rozhodně je pobyt v Babylonu i osvědčeným dárkem k narozeninám, k výročí nebo odměnou za pěkné vysvědčení.