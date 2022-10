Vážení voliči. V pátek 30.9 a v sobotu 1.10 proběhne druhé kolo voleb do Senátu za Liberecko.

Radka Loučková Kotasová | Foto: Radka Loučková Kotasová/osobní archiv

Je na vás, zda bude mít v Senátu zastoupení Chrastava nebo Liberec. Současný pan senátor Michael Canov obhájil v Chrastavě vedoucí pozici a bude zde s největší pravděpodobností v dalším období opět vykonávat funkci starosty.

Jak se ukázalo v průběhu 6 let jeho dosavadního mandátu, o dění v Liberci a dalších obcích v senátním obvodu se příliš nezajímal. Pochopitelně. Řízení města, jakým Chrastava je, je nepochybně náročné a když k tomu přičteme nezbytnou „docházku“ do Senátu, aby bylo možné argumentovat vysokou účastí na hlasování, na ostatní aktivity pro jiná města a obce mnoho času a energie nezbývá. Svědčí o tom třeba jeho nezájem o jednání zastupitelstev, když se například na jednání zastupitelstva města Liberec objevil až po šesti letech a to těsně před volbami, aby velkolepě představil své zásluhy pro město.

Žiji v Liberci a více než 20 let pracuji pro město, firmy i okolní obce. Srdcem i duší jsem a vždy budu Liberečák a vždy budu hájit jeho zájmy i na vyšší úrovni. A protože ráda a často cestuji na kole, oblíbila jsem si celý kraj a neváhám tak podporovat i ostatní města a obce v našem senátním obvodu. Navíc díky své práci na řadě rozvojových projektů i soukromým výletům znám velmi dobře náš region, jeho potřeby a bolesti. A práci senátorky se chci věnovat naplno, bez kumulace s dalšími funkcemi.

Rozhodněte sami, zda je pro vás důležitější mít v Praze zastoupení reprezentující především Chrastavu a ve zbytku času možná tak trochu i Liberecko nebo mít zastoupení Liberecka na plný úvazek.

Přijďte, prosím, k druhému kolu senátních voleb a rozhodněte za sebe. Jinak za vás rozhodnou jiní a nepůjde to vrátit zpět.

Vaše kandidátka do Senátu

Radka Loučková Kotasová

Zadavatel/zpracovatel: ANO 2011