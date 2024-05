Liberecká radnice loni oslavila své 130. výročí a dostala k němu také krásný dárek.

Liberecká radnice loni oslavila své 130. výročí a dostala k němu také krásný dárek, protože byla prohlášena národní kulturní památkou. Přijďte se sami přesvědčit, jak jí to pořád sluší. Městské informační centrum Liberec pro vás pořádá komentované prohlídky (červen: víkendy, červenec-srpen: celotýdenní), při kterých vás průvodci zavedou do nejkrásnějšího radničního sálu - obřadní síně a v případě příznivého počasí vystoupáte i na věž, ze které je skvělý výhled do okolí.

Komentované procházky „Liberec za socíku“ vám každý čtvrtek od června do září připomenou, čím město žilo a kde co bylo ve druhé polovině 20. století. Zavzpomínáte si tak na dobu slavných značek, agitačních hesel i povinných prvomájových průvodů. O hlavních prázdninách se pak můžete těšit na „Komentované procházky Starým Městem“, tedy nejkrásnější libereckou čtvrtí.

Oblastní galerie Liberec zahájí 13. 6. výstavní „Lážo plážo sezonu“ a těšte se i na festival 10 let galerie v lázních. Stálé expozice si v galerii celoročně prohlédnete za dobrovolné vstupné, oficiální ceník platí jen pro proměnlivé výstavy. Od 14. 6. v galerii začínají hned 4 výstavy: Dagmar Šubrtová tu prezentuje svoji fascinaci uhelnými haldami, Milan Houser experimentuje s laky, Designblok Cosmos představuje intergalaktickou krásu českého designu a Krajinu pod Ještědem zkoumá v dílech různých umělců výstava Horizont hory.

Severočeské muzeum v Liberci, které se nově prezentuje pod značkou MUZA, pro vás nachystalo od 12. 6. výstavu „Karel Hubáček známý neznámý“. Výstava tak oslaví 100. výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších architektů a představí nejen jeho největší dílo Ještěd, ale i další pozoruhodné stavby.

Technické muzeum letos slaví 10leté výročí! Právě tady můžete obdivovat nablýskanou krásu autoveteránů, pozoruhodných bicyklů i stařičkých autobusů a tramvají. Od 30. dubna navíc láká muzeum na zbrusu novou expozici „Lanovka na Ještěd“. Kromě zajímavých informací a fotografií ohledně lanovky ještědské i lanovek jako takových si tady prohlédnete i několik pozoruhodných artefaktů a uvidíte i první a poslední kabinu liberecké lanovky.

Boveraclub se pyšní zapůjčenou pražskou historickou soupravou, kterou tvoří motorový vůz č. 351 (z roku 1915) a vlečný vůz č. 1202 (z roku 1930). Každou prázdninovou sobotu se tak můžete svézt městem právě touto historickou tramvají.

