Již před rokem se otevřely brány komunitního domu pro seniory Rezidence RoSa Liberec, který nabízí pro své obyvatele bezpečné ubytování s řadou služeb. Naproti Krajskému úřadu v centru Liberce na dosah všech úřadů a obchodů mohou senioři nejen bydlet, ale také trávit volný čas v místním centru.

Foto: Rezidence RoSa Liberec

K dispozici jsou jim přímo v domě také praktický lékař, geriatr, zubař, rehabilitace, kadeřnictví, nebo obchod, pekárna a restaurace. Senioři bydlí v bytech 1kk až 3kk. Jen několik bytů zůstává zatím volných. „Ještě máme několik volných bytových jednotek a pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, takže bych ráda pozvala každého, aby se přišel podívat. Děti našich seniorů často řeší pocity, že by se měly postarat samy, ale přitom mají už svoje rodiny a často náročná zaměstnání – říkáme jim vždy ať se nebojí, že se postaráme o to, co je potřeba a oni ať si čas s nejbližšími mohou užít,“ říká Anna Ježková, zakladatelka RoSy.

Centrum RoSa Liberec, herečka Eva Hrušková s nejstarším modelem Jiřím SkleničkouZdroj: Rezidence RoSa Liberec

A jak to vidí naši klienti a jejich rodiny?

Slova Anny Ježkové potvrzuje i syn Kazimíra Budiny, jednoho z obyvatel RoSy. Při výběru zvažovali s rodinou mnoho možností, nakonec vyhrála RoSa. Tatínek byl životní změně otevřený, přesto pro něj nebylo stěhování jednoduché. Dnes je to ale naopak. „Chodím za tátou podle svých možností, a i jeho potřeb. Přijde mi, že postupně za ním chodím dokonce i méně, protože na mě někdy ani nemá čas. Člověk, aby sledoval program RoSy a hledal volný termín na návštěvu?. Stěhování nebylo jednoduché, ale táta onehdy říkal, že doma už je v RoSe,“ potvrzuje syn Martin.

Výhodou RoSy je soukromí bytů jednotlivých obyvatel. Nově tam funguje seniorské fitness, o které si řekli sami obyvatelé. Pravidelně se tak věnují pohybu. Součástí domu je také Centrum RoSa, kde tráví obyvatelé svůj volný čas a kam také dochází lidé z venku. „Díky tomu mají pocit, že jsou součástí společnosti. Nikdo jim nepřikazuje, kam mají jít nebo co mají dělat. Stále žijí v soukromí a rozhodují sami osobě, to je pro ně důležité. Jejich děti a vnuci rozhodně nemusí mít pocit, že je někam odkládají,“ upřesňuje Anna Ježková. To potvrzují i vnuci obyvatelky RoSy Aninky Blažkové. Babička se o ně starala v dětství, oni dnes mají náročná povolání, přesto se jí chtějí věnovat. RoSu zvolili, protože vědí, že o ní bude postaráno a oni ji mohou několikrát týdně navštěvovat. „Když jsme se byli v létě 2022 podívat na dni otevřených dveří v RoSe, tak jsme si všichni řekli, že tohle je to, co jsme si představovali a babička sama řekla, že není na co čekat. Chtěli jsme, aby si vybrala sama a rozhodla se pro to, co pro ni bude nejlepší pro důstojné a spokojené stáří. Změna prostředí a prakticky všeho nebyla ze začátku jednoduchá. Teď si už ale naplno užívá nového bydlení, sousedů, personálu a aktivit a je spokojená,“ uzavírá jeden z vnuků Tomáš Brzek.

Zdroj: Rezidence RoSa Liberec

Rezidence RoSa LiberecZdroj: Tomáš Princ