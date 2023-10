Liberec, 30. října 2023 – S celkovým absolutním počtem 9 405 nehod za poslední dva roky by se Liberecký kraj umístil až ve druhé polovině pomyslného žebříčku krajů v nelichotivé statistice celkové nehodovosti v rámci ČR. Nicméně při přepočtu na počet obyvatel, rozlohu kraje a délku silniční sítě už to tak zdaleka pozitivní není.

Při přepočítání počtu nehod podle rozlohy kraje a počtu obyvatel je totiž Liberecký kraj třetí nejhorší v České republice (bez hlavního města Prahy) – hned za Ústeckým a Moravskoslezským, respektive Středočeským krajem. Na 100 km2 se zde za poslední dva roky stalo 297 nehod a na 100 tisíc obyvatel pak nehod bylo 2 149. Při přepočtu nehod na délku silniční sítě je Liberecký kraj s 390 nehodami na 100 km čtvrtý nejhorší v České republice – za kraji Moravskoslezským, Ústeckým a Zlínským. Jinými slovy, co kilometr, to téměř 4 nehody během posledních dvou let.

Nejčastěji příčina vzniku nehody sice nebyla na straně řidiče, ale hustý krajský i tranzitní provoz často v horských a lesních úsecích příhraničních hor nabádá ke zvýšené opatrnosti, protože konkrétními příčinami nehod jsou pak například často střety se zvěří v těchto oblastech.

Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Počtu nehod jednoznačně dominuje okres Liberec

Z hlediska celkového počtu nehod v Libereckém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do pololetí 2023 došlo k největšímu počtu karambolů v okrese Liberec (celkem 22 783 nehod). S poměrně velkým odstupem následují ostatní okresy, Česká Lípa (17 066 nehod) a dále pak okres Jablonec nad Nisou (9 089 nehod) a Semily se 7 421 nehodami. Mezi okresy Liberec a Semily je tak dvoutřetinový rozdíl z hlediska počtu nehod. Je to poměrně logické – libereckému okresu dominuje více než stotisícové krajské město s hustou městskou, regionální i tranzitní dopravou, s tramvajovým provozem a jde také o okres, na jehož území jsou i horské a rekreační oblasti. Dá se říci, že Liberci se z hlediska možných příčin nehod nevyhne žádná, zatímco okres Semily je z hlediska dopravy na mnohem „klidnější“ úrovni.

„Liberecký kraj patří také na přední příčky i ve statistice nehod zaviněných srážkou se zvěří. Nejhůře na tom je okres Česká Lípa, kde je za posledních deset let evidováno 4 425 nehod,“ doplňuje Jan Chalas, datový analytik ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Počet nehod v okresech Libereckého kraje za období od roku 2010 do poloviny roku 2023

Řidiči v Libereckém kraji také často nepřizpůsobí rychlost stavu vozovky

Právě tento nešvar stojí často za příčinami nehod u desítky nejrizikovějších míst dopravních nehod v Libereckém kraji sledovaných v pětiletém období.

Zvláště rizikové je připojení na mimoúrovňovou křižovatku Doubí v Liberci, kde nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky vedlo k padesáti nehodám a dvanácti zraněním, přičemž škody přesáhly sedm milionů korun. Tento problém se opakuje také na silnici I/35 kolem liberecké vozovny a nádraží, kde nesprávný způsob jízdy způsobil třicet čtyři nehod a sedm zranění s celkovými škodami převyšujícími čtyři a půl milionu korun.

Situace není o mnoho lepší ani v Paceřicích a Svárově taktéž v okrese Liberec, kde úseky silnice I/35 zaznamenaly jednatřicet nehod a patnáct zraněných v každé lokalitě. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky bylo hlavním viníkem se škodami přesahujícími devět milionů korun v Paceřicích a pět a půl milionu ve Svárově.

V Mlýnicích představuje zvláštní nebezpečí oblouk na silnici I/13 Frýdlantská s dvaceti sedmi nehodami a dvaceti osmi zraněnými, kde hlavním problémem je opět nepřizpůsobení rychlosti a škody přesahují šest milionů korun. Podobně je na tom oblouk silnice I/35 u liberecké průmyslové zóny Sever s dvaceti čtyřmi nehodami, šesti zraněnými a dvěma smrtelnými oběťmi.