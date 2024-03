Do 31. března budou moci lidé hlasovat o 13 projektech, které vybrala k realizaci Komise rozvoje čtvrtého plzeňského obvodu v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Celkem lidé poslali rekordních 140 podnětů. Mezi realizovatelnými nápady je například dětské hřiště, pohádková naučná stezka, zastínění pískovišť, vybudování fotomísta či chodníkové hry. Vyčleněno je celkem 1,5 milionu korun. Projekt nebo projekty s nejvyšším počtem hlasů obvod zrealizuje. Každý může hlasovat maximálně pro dva projekty.

Foto: ÚMO Plzeň 4

Podpořit nápady je možné prostřednictvím webu rozhodnetesami.cz/plzen4/ nebo lze hlasovat v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 4. „Bohužel všechny podněty nemohly postoupit do závěrečného hlasování. Sem můžeme zařadit jen nápady, které mohou být realizovány například na našich pozemcích,“ říká místostarosta MO Plzeň 4 Ing. Jan Kakeš. „Mezi podněty se objevily nápady, které by překročily alokovanou částku, šlo například o úpravu hřiště a revitalizaci vodní nádrže v Červeném Hrádku. Nicméně tento velký projekt zrealizujeme společně se Správou veřejného statku města Plzně,“ nastiňuje starosta Čtyřky Tomáš Soukup. „Mezi navrhovanými projekty bylo také taneční pódium v Lobezském parku. Jeho vybudování s potřebným zázemím by však také překročilo rozpočet. Komise rozvoje jej nicméně navrhla zařadit mezi plánované investice,“ doplnil starosta Tomáš Soukup. Do závěrečného hlasování se nedostaly také drobné podněty, které obvod zajistí v rámci svých menších investičních akcí nebo pravidelné údržby.

S participativním rozpočtem Rozhodněte sami začal v Plzni čtvrtý městský obvod. K tomuto projektu se v loňském roce připojil také třetí obvod. První ročník Rozhodněte sami proběhl na Čtyřce v roce 2019, další ročník v roce 2021. V rámci uplynulých ročníků se podařilo zrealizovat například alej pod Chlumem, workoutové hřiště nebo psí loučku. Nyní je připravena projektová dokumentace k vybudování pumptracku v Psovském údolí, poblíž železničního tunelu.